На CES 2018 показали серийную версию премиального электромобиля Fisker Emotion с разгоном до “сотни” за 3 секунды и запасом хода 640 км

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Хенрик Фискер использовал выставку CES 2018 для того, чтобы продемонстрировать серийный экземпляр своего электромобиля премиум-класса Fisker Emotion. Основные характеристики модели, включая карбоново-алюминиевый кузов, полный привод, максимальную скорость в 260 км/ч (161 миль/ч) и запас хода в 640 км (400 миль) были известны ранее, однако финальная версия электрического суперкара демонстрируется впервые.

Суммарная мощность электродвигателей Fisker Emotion составляет 780 л.с. (575 кВт), что позволяет ему разгоняться до 260 км/ч (160 миль/ч), набирая первые 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Емкость батарей составляет впечатляющие для легкового автомобиля 143 кВтч, доступна скоростная зарядка.

В отличие от того же Porsche Mission E, который в процессе превращения из концепта в предсерийную версию потерял “суициадальные” задние двери, Fisker Emotion сохранил двери-бабочки, причем достаточно необычно открываются все четыре двери. Открыть их можно вручную или с помощью смартфона, при этом каждая дверь оснащена сенсорами, следящими за безопасностью процесса открывания.

Петли передних дверей размещены у основания передних стоек, они открываются вперед и вверх, а вот задние откидываются вверх и назад, облегчая посадку в салон пассажирам заднего ряда. При этом четырехместный автомобиль сохранил среднюю стойку, так что за жесткость кузова и безопасность можно не переживать.

Вся приборная панель сделана цифровой, перед водитель получает доступ сразу к трем экранам – основному с приборами за рулем, изогнутому в торпедо для управления мультимедия и дополнительному справа от водителя. Не забыты и задние пассажиры, для которых опционально предлагается изогнутый 27-дюймовый монитор в версии Chauffeur Edition.

Электромобиль оснащается пятью лидарами, камерами и другими элементами, достаточными для реализации беспилотного управления четвертого уровня. Программное обеспечение Fisker обеспечивает классификацию объектов на дороге в режиме реального времени, сокращая время автоматической реакции на изменения дорожной ситуации до минимума.

Серийное производство электромобилей Fisker EMotion стартует в США в 2019 году, продажи начнутся годом позже, при этом начальная версия оценена в $129,900, а чтобу получить ее в числе первых, достаточно оставить предзаказ и внести залог в $2000.

Также на стенде компании Fisker демонстрируют прототип “идеального” твердотельного аккумулятора, который сможет обеспечивать запас хода порядка 800 км (500 миль), заряжаясь до 100% всего за минуту. Появление коммерческой версии данной технологии в реальных электромобилях ожидается не ранее 2020 года.

Источник: Fisker