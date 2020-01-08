На CES 2020 представили концепт автономного электромобиля-рептилии Mercedes-Benz VISION AVTR, вдохновленного киновселенной «Аватар» Джеймса Кэмерона





Немецкий автопроизводитель Daimler AG совместно с кинорежиссером Джеймсом Кэмероном представил на выставке CES 2020 весьма необычный концепт электромобиля Mercedes-Benz VISION AVTR, вдохновленный киновселенной «Аватар». По словам его создателей, концепт соединяет человека, машину и природу беспрецедентным способом.

Несмотря на схожесть обозначения модели с названием фильма, AVTR является сокращением от Advance Vision TRansportation. А вот характерный биодизайн электромобиля был вдохновлен необычным миром Пандоры из фильма «Аватар» — плавные очертания корпуса, прозрачные двери и 33 миниатюрных подвижных «бионических клапана» на заднем стекле смотрелись бы более чем уместно на этой далекой планете.

Взаимодействие водителя с электромобилем происходит с помощью цифровых нейронов. К счастью, это не нервные отростки «тсахейлу» из фильма, а визуальная проекция элементов меню на руку водителя и продвинутая поддержка жестов. Впрочем, результат весьма схож — VISION AVTR понимает своего хозяина без лишних слов. Естественно, столь тесная связь используется не только для управления, но и для идентификации водителя.

Электромобиль Mercedes-Benz VISION AVTR не оснащается рулем, поэтому при переходе в полуавтоматический режим управления водителю придется поместить руку на центральную консоль, которая интуитивно распознает, куда именно человек хочет поехать. А здесь возможны варианты, так как благодаря необычной электрической платформе концепт может передвигаться не только взад-вперед, но и по диагонали под углом порядка 30 градусов. По мнению создателей, такое движение («crab movement») позволяет концепту еще больше сродниться с природой, напоминая характерное для рептилий поведение.

Ко всему прочему, концепт Mercedes-Benz VISION AVTR оснащается «органической» батареей из перерабатываемых материалов на основе графеновых ячеек, которая не содержит редкоземельных металлов и редких материалов. После исчерпания ресурса такую батарею можно полностью переработать, не загрязняя окружающую среду (напомним, что речь идет всего-лишь о концепте).

Источник: Daimler AG