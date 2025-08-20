На фоне падения крипторынка ETF-фонды потеряли почти $1 млрд на фоне падения крипторынка

Криптовалютный рынок начал падение на этой неделе. Американские спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum столкнулись с оттоком в размере $1 млрд. Это совпало с резким падением цены Bitcoin до $112 тыс.

Массовые оттоки, зафиксированные во вторник, стали вторыми по величине дневными оттоками для ETF Bitcoin и Ethereum в августе.

Наибольшие потери понесли Fidelity и Grayscale. Спотовые ETF Bitcoin зафиксировали $523 млн чистых выкупов. Больше всего пострадал FBTC от Fidelity с оттоками в $246,9 млн, тогда как GBTC от Grayscale потерял $115,5 млн.

Фонды под руководство Bitwise, Ark Invest и 21Shares, также сообщили о значительных оттоках. iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock зафиксировал нулевые потоки за день.

ETF Ethereum также пострадали, из инвесторов изъяли в общей сложности $422,3 млн. Фонд FETH от Fidelity зафиксировал наибольшую однодневную потерю с оттоками в $156,3 млн, за ним шел ETHE от Grayscale, который потерял $122 млн. Grayscale Mini Ethereum Trust также потерял $88,5 млн.

Массовые оттоки из Ethereum ETF вызвала рыночная турбулентность и ликвидации, поскольку институциональные инвесторы сокращают риски перед публичным отчетом о ключевых макроэкономических данных. Биткоин, который коснулся рекордного максимума в $124 тыс. на прошлой неделе, с тех пор упал почти на 8%, опустившись до $112 тыс.

В целом криптовалютный рынок потерял 1,5% стоимости и теперь оценивается в $3,9 трлн. Турбулентность также распространилась на рынок деривативов, где позиции с большим кредитным плечом были массово ликвидированы.

Данные Coinglass показывают, что за последние 24 часа ликвидировано 131 852 трейдера на общую сумму $486,46 млн. Самый крупный отдельный ликвидационный ордер состоялся на бирже Binance — BTC стоимостью $9,70 млн.