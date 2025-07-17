Новости Крипто 17.07.2025 comment views icon

Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе

Днем 17 июля стоимость Ethereum (ETH) достигала наибольшего показателя с начала года — $3,478 Спотовые ETF на Ether зафиксировали рекордный однодневный приток капитала в почти $727 млн миллиона 16 июля благодаря BlackRock и Fidelity.

Американские спотовые биржевые фонды ETHA от BlackRock имели дневной рекорд в $499 млн, а FETH от Fidelity — $113 млн.

Американские спотовые Ethereum-ETF теперь коллективно удерживают более 5 млн монет ETH, что составляет более 4% оборотного предложения

На момент написания ETH торгуется на уровне $3,436, что показывает рост на 8.27% за последние 24 часа.

Доминирование Bitcoin, вероятно, достигло пика: об этом будет говорить дальнейший рост ETH. В таком случае альткоины пойдут еще выше (ждем на альтсезон). Но нужно, чтобы доминирование биткоина упало до 45%. Сейчас этот показатель составляет 61%.

Корпоративные казначейства, удерживающие ETH, теперь насчитывают $5,33 млрд.

Между тем BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, приобрел 16 июля биткоинов на $416 млн и ETH на $499,2 млн. Сейчас BlackRock владеет монетами сети Ethereum на $6,94 млрд и BTC на $84,34 млрд.

Также компания SharpLink Gaming, ставшая крупнейшим владельцем Этера на днях, докупила ETH на $68,4 млн.

Популярные новости

Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн
24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV
70% владельцев Samsung Galaxy S25 используют функции ИИ — компания готовит большое расширение
Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
На компьютере с клетками человеческого мозга попробовали лекарство от эпилепсии — что из этого получилось
Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Starlink готовит прорыв: спутники 3-го поколения с терабитной скоростью запустят в 2026 году
«В Salesforce искусственный интеллект выполняет до 50% работы», — CEO Марк Бениофф
Жители Дании получат авторское право на тело, голос и лицо для защиты от ИИ
Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС
Китайцы создали лазерное оружие против комаров — 30 насекомых в секунду
Привет, Horizon! Эти роботы «растут» и «лечатся», «поедая» других
Сердце «Железного человека»: Lenovo представила эффективный кулер для планшетов всего за $28
Google будет звонить за вас в магазины
Новый драйвер NVIDIA включил Smooth Motion на RTX 40 — «магическое» удвоение FPS без DLSS
Больше никаких Бомбардиро Крокодило: с 15 июля YouTube оставит ИИ-авторов без денег
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить