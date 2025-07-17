Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе

Днем 17 июля стоимость Ethereum (ETH) достигала наибольшего показателя с начала года — $3,478 Спотовые ETF на Ether зафиксировали рекордный однодневный приток капитала в почти $727 млн миллиона 16 июля благодаря BlackRock и Fidelity.
Американские спотовые биржевые фонды ETHA от BlackRock имели дневной рекорд в $499 млн, а FETH от Fidelity — $113 млн.
Американские спотовые Ethereum-ETF теперь коллективно удерживают более 5 млн монет ETH, что составляет более 4% оборотного предложения
На момент написания ETH торгуется на уровне $3,436, что показывает рост на 8.27% за последние 24 часа.
Доминирование Bitcoin, вероятно, достигло пика: об этом будет говорить дальнейший рост ETH. В таком случае альткоины пойдут еще выше (ждем на альтсезон). Но нужно, чтобы доминирование биткоина упало до 45%. Сейчас этот показатель составляет 61%.
Корпоративные казначейства, удерживающие ETH, теперь насчитывают $5,33 млрд.
Между тем BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, приобрел 16 июля биткоинов на $416 млн и ETH на $499,2 млн. Сейчас BlackRock владеет монетами сети Ethereum на $6,94 млрд и BTC на $84,34 млрд.
Также компания SharpLink Gaming, ставшая крупнейшим владельцем Этера на днях, докупила ETH на $68,4 млн.
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