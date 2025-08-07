Новости Крипто 07.08.2025 comment views icon

Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа

Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа

Биткоин снова штормит. Сначала он упал,а теперь активно растет, поскольку президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, который позволит использовать криптовалюты в пенсионных планах. Хотя эксперты уверены, что в ближайшее время крипторынок ждет коррекция.

Трамп подпишет документ уже сегодня. А цена биткоина уже выросла примерно на 1%, вернувшись к уровню $116 тыс., впервые с 31 июля. Ethereum (ETH) поднялся почти на 5% Акции, связанные с криптовалютами, также отреагировали подъемом.

Широкое включение биткоина в пенсионные счета американцев давно рассматривалось как святой Грааль для внедрения криптовалют. Концептуально это сделало бы криптовалюту основой финансовой инфраструктуры США, расширило бы доступ к ней и поощрило бы долгосрочных инвесторов.

Пенсионный рынок США сейчас оценивается в $43 трлн, почти $9 трлн из которых хранится в планах (накоплениях непосредственно из зарплаты рабочих). Капитализация криптовалютного рынка сегодня составляет почти $4 трлн.

Трамп обещал сделать США «криптовалютной столицей мира». В июле он подписал GENIUS Act, закон о стейблкоинах.

