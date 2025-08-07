Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа

Биткоин снова штормит. Сначала он упал,а теперь активно растет, поскольку президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, который позволит использовать криптовалюты в пенсионных планах. Хотя эксперты уверены, что в ближайшее время крипторынок ждет коррекция.

Трамп подпишет документ уже сегодня. А цена биткоина уже выросла примерно на 1%, вернувшись к уровню $116 тыс., впервые с 31 июля. Ethereum (ETH) поднялся почти на 5% Акции, связанные с криптовалютами, также отреагировали подъемом.

Широкое включение биткоина в пенсионные счета американцев давно рассматривалось как святой Грааль для внедрения криптовалют. Концептуально это сделало бы криптовалюту основой финансовой инфраструктуры США, расширило бы доступ к ней и поощрило бы долгосрочных инвесторов.

Пенсионный рынок США сейчас оценивается в $43 трлн, почти $9 трлн из которых хранится в планах (накоплениях непосредственно из зарплаты рабочих). Капитализация криптовалютного рынка сегодня составляет почти $4 трлн.

Трамп обещал сделать США «криптовалютной столицей мира». В июле он подписал GENIUS Act, закон о стейблкоинах.