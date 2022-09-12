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На истребитель для Воздушных Сил ВСУ (инициатива «Купи мне боевой самолет») уже собрали более 16 млн гривен

На истребитель для Воздушных Сил ВСУ (инициатива «Купи мне боевой самолет») уже собрали более 16 млн гривен

Одна из самых заметных волонтерских инициатив помощи ВСУ — сбор на истребитель «Купи мне боевой самолет» / Buy me a fighter jet!, организованный БФ «Авіація Галичини». В разговоре с ITC.ua представители БФ поделились промежуточными итогами.

Напомним, в начале апреля команда БФ «Авіація Галичини» поддержала инициативу пилотов и поставила цель собрать около $3 млн на истребитель для Воздушных Сил ВСУ (рассматривались варианты «подержанных» СУ-25, СУ-27, МиГ-29, МиГ-29А из-за границы). Так, по состоянию на 12 сентября 2022 собрано уже более 16 млн гривен На истребитель для Воздушных Сил ВСУ (инициатива «Купи мне боевой самолет») уже собрали более 16 млн гривенНа истребитель для Воздушных Сил ВСУ (инициатива «Купи мне боевой самолет») уже собрали более 16 млн гривенНа счетах фонда аккумулировали более 8,5 млн. гривен, почти 39 тыс. долларов США и еще 171 тыс. долларов США в криптовалюте..

В Фонде сообщили, что ожидают подтверждения Воздушных Сил ВСУ и вскоре расскажут, на какую именно цель направят аккумулированные в рамках проекта средства (как только появится «конкретика и бумаги»). Сейчас это сделать не могут из соображений безопасности.

«Эти средства ждут цели, на которую направим их, как только получим подтверждение Воздушных Сил Украины. Собственно о самой цели — проработав более десятка вариантов, мы предложили оптимальный на сегодняшний день в соответствии с реалиями кампании и задачами, поставленными пилотами.

Сейчас ждем ответ от Министерства обороны и определенной воинской части для того, чтобы приступить к следующему шагу — работе с документами и публичному объявлению целой кампании «Купи мне боевой самолет».

Тарас Маселко,

Коммуникационный менеджер проекта «Купи мне боевой самолет»

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Да, текущая стадия российско-украинской войны сводится в основном к противостоянию артиллерии и БПЛА, однако истребители также важны, по-своему. Кроме классических задач (уничтожение самолетов и беспилотных средств противника в воздухе), с ними у украинских пилотов будет больше шансов поразить в воздухе крылатые и баллистические ракеты, которые запускает россия по городам Украины, что позволит сохранить жизнь граждан и предотвращать масштабные разрушения инфраструктуры. Несомненно, придет время, когда украинские пилоты перейдут на американские F-15 и F-16, но есть немало вызовов. На днях спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение украинских пилотов на американских истребителях пока еще не ведется. Кроме того, необходимо подготовить инфраструктуру и инженерную базу. Иными словами, сейчас нужны советские истребители, например МиГ-29 и СУ-27.

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Если вдруг пропустили, в июне на ITC выходило интервью с украинским боевым пилотом Су-27, где среди прочего говорили о важности перехода на современные самолеты НАТО.

“В перспективе нам нужны не Су и Миг, а современные самолеты НАТО. Переучиться на новые модели можно за месяц”: Интервью с украинским боевым пилотом Су-27


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