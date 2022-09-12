На истребитель для Воздушных Сил ВСУ (инициатива «Купи мне боевой самолет») уже собрали более 16 млн гривен

Одна из самых заметных волонтерских инициатив помощи ВСУ — сбор на истребитель «Купи мне боевой самолет» / Buy me a fighter jet!, организованный БФ «Авіація Галичини». В разговоре с ITC.ua представители БФ поделились промежуточными итогами.

Напомним, в начале апреля команда БФ «Авіація Галичини» поддержала инициативу пилотов и поставила цель собрать около $3 млн на истребитель для Воздушных Сил ВСУ (рассматривались варианты «подержанных» СУ-25, СУ-27, МиГ-29, МиГ-29А из-за границы). Так, по состоянию на 12 сентября 2022 собрано уже более 16 млн гривен На счетах фонда аккумулировали более 8,5 млн. гривен, почти 39 тыс. долларов США и еще 171 тыс. долларов США в криптовалюте..

В Фонде сообщили, что ожидают подтверждения Воздушных Сил ВСУ и вскоре расскажут, на какую именно цель направят аккумулированные в рамках проекта средства (как только появится «конкретика и бумаги»). Сейчас это сделать не могут из соображений безопасности.

«Эти средства ждут цели, на которую направим их, как только получим подтверждение Воздушных Сил Украины. Собственно о самой цели — проработав более десятка вариантов, мы предложили оптимальный на сегодняшний день в соответствии с реалиями кампании и задачами, поставленными пилотами. Сейчас ждем ответ от Министерства обороны и определенной воинской части для того, чтобы приступить к следующему шагу — работе с документами и публичному объявлению целой кампании «Купи мне боевой самолет». Тарас Маселко, Коммуникационный менеджер проекта «Купи мне боевой самолет»

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Да, текущая стадия российско-украинской войны сводится в основном к противостоянию артиллерии и БПЛА, однако истребители также важны, по-своему. Кроме классических задач (уничтожение самолетов и беспилотных средств противника в воздухе), с ними у украинских пилотов будет больше шансов поразить в воздухе крылатые и баллистические ракеты, которые запускает россия по городам Украины, что позволит сохранить жизнь граждан и предотвращать масштабные разрушения инфраструктуры. Несомненно, придет время, когда украинские пилоты перейдут на американские F-15 и F-16, но есть немало вызовов. На днях спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение украинских пилотов на американских истребителях пока еще не ведется. Кроме того, необходимо подготовить инфраструктуру и инженерную базу. Иными словами, сейчас нужны советские истребители, например МиГ-29 и СУ-27.

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Если вдруг пропустили, в июне на ITC выходило интервью с украинским боевым пилотом Су-27, где среди прочего говорили о важности перехода на современные самолеты НАТО.