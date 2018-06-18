На Kickstarter собирают деньги на электронный Кубик Рубика с модулем Bluetooth 5.0

На краудфандинговой платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска современной модификации известной головоломки Кубика Рубика.

Устройство GoCube внешне похоже на Кубик Рубика, но дополнительно содержит встроенную подсветку, батарею, сенсоры и модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0. Благодаря наличию электронной начинки данные о решении головоломки синхронизируются со смартфоном. Пользователь может в режиме реального времени видеть на экране смартфона виртуальное изображение GoCube, включая движение отдельных его частей. Это облегчает процесс решения. В случае необходимости, можно воспользоваться подсказками. Также приложение позволяет решать головоломку на время, отслеживать прогресс, соревноваться с друзьями или другими владельцами гаджета, участвовать в глобальном рейтинге.

Базовая версия GoCube оценивается в $59. Продвинутая модификация GoCube Edge с более точным отслеживанием движений (точность 0,001 с вместо 0,25 с у базовой версии), улучшенной статистикой и возможностью хранения статистики офлайн стоит уже $79. Кампанию на Kickstarter уже можно назвать успешной, так как при необходимой сумме $25 тыс. уже удалось досрочно собрать более $366 тыс. Продажи планируется начать в марте 2019 года.

Источник: The Verge