На сайте «Дія»» появился раздел «Безбар‘єрність» — в нем собрана вся необходимая информация о жизненных ситуациях и госуслугах

На порталі сервісу державних послуг «Дія» з’явився окремий розділ «Безбар‘єрність», в якому зібрана вся необхідна інформація про життєві ситуації та держпослуги. Новий сайт-шпаргалку презентували перша леді Олена Зеленська та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мета ініціативи — спростити взаємодію громадян з державою. На сайті зібрані статті, які можуть стати корисними для українців у різні періоди життя та каталогу державних послуг. В одному місці зібрали багато необхідної інформації для ВПО, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та шукачів роботи. Наприклад, на сайті можна знайти інформацію, як користуватися електронною пенсійною книжкою, знайти роботу без досвіду, як оформити житлову субсидію чи що потрібно знати батькам новонародженої дитини. Деякі матеріали присвячені питанням, яких часто немає на головних державних порталах, а весь контент розподілений за трьома форматами:

гіди — відповіді на питання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку ВПО);

інструкції — допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);

особистий досвід — історії людей (наприклад, як підготуватися до пологового чи історії людей, які змінили професію після 60).

Цей проєкт частина ширшої ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів». Його створено спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Швеції та громадської організації «Безбар’єрність». Також зазначається, що у створенні сайту взяли участь його ключові користувачі — літні люди, молоді батьки, люди з інвалідністю тощо.