На сайте «‎Дія» теперь можно внести изменения в ФИО и местонахождение ФОП

В конце марта снова заработала автоматическая регистрация ФОП на сайте «Дія», а сейчас команда разработчиков расширила список изменений, которые при необходимости могут внести предприниматели.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Теперь на сайте «Дія» можно внести изменения в ФИО и местонахождение ФОП. Раньше услуга была доступна только офлайн и стоила 250 грн. На сайте ее можно получить дистанционно без поездок в госорганы и очередей за 190 гривен. Выполнение заявки с внесением необходимых изменений — 24 часа.

Чтобы получить услугу, необходимо:

Войти на портал «Дія» или зарегистрироваться

Нажать — Услуги — Предпринимательство — Внесение изменений в ФОП

Внести необходимые изменения в информацию, которую действие подтянет из реестра

Внимательно прочесть заявление с обновленными данными и подписать его с помощью КЭП

Заплатить 190 грн картой, PrivatPay или Google Pay

Статус услуги можно просмотреть в личном кабинете на портале, а результат система сообщит письмом на электронную почту.