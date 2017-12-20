На сайте FCC появились точные спецификации смартфона Nokia 9: 5,5-дюймовый OLED-экран, Snapdragon 835, 128 ГБ памяти, батарея на 3250 мАч и Android 8.0
На сайте Федеральной комиссии по связи США появились официальные спецификации смартфона Nokia 9 (Avatar). В отличие от предыдущих утечек, этим данным можно доверять, так как речь идет о сертификации аппарата в официальных органах.
Итак, согласно информации FCC, смартфон Nokia 9 получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей производства LG, тогда как модель Nokia 8 оснащалась IPS-экраном. В качестве аппаратной платформы производитель выбрал 64-битный 10-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 835 (а не Snapdragon 845, как предполагалось ранее), содержащий восемь ядер Kryo 280 с рабочей частотой до 2,45 ГГц и графикой Adreno 540.
Объем хранилища данных составляет 128 ГБ, емкость аккумулятора – 3250 мАч. В качестве фронтальной камеры используется модуль на 5 Мп, а двойная основная камера состоит из двух модулей на 12 Мп и 13 Мп. Смартфон Nokia 9 будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 8.0 “Oreo”.
Отметим, что в данных FCC отсутствует информация о размере оперативной памяти, однако благодаря появлению теста в базе бенчмарков Geekbench, можно с большой долей уверенности утверждать, что Nokia 9 получит ОЗУ в размере 6 ГБ.
Ранее мы неоднократно писали об этом смартфоне, однако до сих пор неизвестно самое главное – точная дата анонса и стоимость нового аппарата.
Источник: PhoneArena