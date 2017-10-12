Начиная со следующего года Калифорния разрешит испытания автономных автомобилей без водителя за рулем на дорогах общего пользования
Департамент автотранспорта Калифорнии разрешит тестировать на дорогах общего пользования автономные автомобили без руля, педалей газа/тормоза, зеркал и, самое главное, без водителя-испытателя за рулем. Для этого организации пришлось соответствующим образом изменить собственные правила.
Новая редакция правил уже опубликована и после 15-дневного публичного обсуждения они будут пересланы властям штата для окончательного утверждения. Если процесс не столкнется с неожиданными препятствиями, то беспилотные автомобили смогут самостоятельно выехать на дороги Калифорнии уже в середине 2018 года.
Интересно, что разрешение касается только легковых автомобилей, тогда как модели весом более 4,5 тонн, в первую очередь грузовики и автобусы, по-прежнему будут нуждаться в человеке за рулем (что наверняка расстроит Илона Маска, обещавшего беспилотные способности своему электрогрузовику Tesla Semi).
Данное решение позволит разработчикам автономных автомобилей более активно тестировать свои разработки в реальных условиях. По данным департамента автотранспорта, в текущий момент на дорогах Калифорнии проходят испытания 285 автономных средств передвижения от 42 компаний-производителей. При этом только порядка 1000 водителей-испытателей располагают специальной лицензией, разрешающей тестирование беспилотных автомобилей.
Отметим, что даже после снятия запрета на самостоятельное передвижение «беспилотников» департамент автотранспорта Калифорнии будет требовать получать утверждение, оповещать местные власти о сроках тестирования, а также сообщать его детали, включая вносимые в технологию изменения, случаи перехвата управления человеком и т.д.
Источник: The Verge