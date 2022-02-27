Нацбанк закликав Visa та Masterсard зупинити обслуговування карток, емітованих банками Росії

Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.

Таке звернення зумовлене необхідністю вжиття заходів, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України на виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

«Команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні», Кирило Шевченко, Голова Національного банку України

Вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив прийнятті рішення щодо відключення Росії від SWIFT. Водночас повідомляється, що відключення Росії від SWIFT часткове — у спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться про те, що лише «окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT». Поки зарано робити висновки, але експерти застерігають, що такий характер санкцій може підірвати лише стабільність конкретних банків, проте у Росії лишається можливість обійти обмеження через інші банки.