Народный Samsung Galaxy S10. Lite-версия флагмана корейской компании полностью рассекречена накануне анонса

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Со дня на день ожидается анонс Samsung Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite (они же Galaxy A81 и Galaxy A91 для некоторых регионов) — более доступных версий уже хорошо знакомых нам базовых Galaxy Note10 и Galaxy S10. На днях был рассекречен Galaxy Note10 Lite, а сейчас инсайдеры сорвали завесу тайны и с модели Galaxy S10 Lite.

Итак, Galaxy S10 Lite должен получить обновленный дизайн в стиле нового флагмана Galaxy S11.

По аналогии с Galaxy S10 и S10e, новый Galaxy S10 Lite оснащается экраном Infinity-O с врезанной камерой, но отверстие здесь расположено по центру в верхней части. Таким образом, спереди Galaxy S10 Lite будет практически идентичен Galaxy Note10 Lite, разве что слегка отличаются рамки экрана, динамики и расположение отверстий под фронтальные камеры.

Большие многомодульные камеры в прямоугольном выступе на задней панели — очевидный тренд 2020 года. Смартфон Galaxy S10 Lite получил камеру с тремя модулями. Основной модуль использует сенсор разрешением 48 Мп (вероятно, этот), соединенный с широкоугольным объективом с диафрагмой F/2.0, также есть ультраширокоугольный модуль на 12 Мп с диафрагмой F/2,2, а также 5-мегапиксельная макрокамера (F/2,4). Главный модуль оснащен системой оптической стабилизации «tilt-OIS», которой производитель дал маркетинговое название «tOIS». Врезанная в экран фронтальная камера характеризуется разрешением 32 Мп и диафрагмой F/2,2.

Что интересно, Galaxy S10 Lite окажется мощнее Galaxy S10e благодаря платформе Snapdragon 855, дополненной 8 ГБ оперативной памяти. Экран здесь SuperAMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей. Объем флэш-памяти — 128 ГБ соответственно. Есть слот для карт памяти microSD и поддержка объемов до 1 ТБ.

Емкость аккумулятора Galaxy S10 Lite — 4500 мА•ч. Из коробки смартфон работает под управлением ОС Android 10 с последней версией оболочки One UI 2.0.

В Европе смартфон Galaxy S10 Lite будет продаваться по цене около €680. Вариантов расцветки будет три: белый, черный и синий.

Источник: androidheadlines и winfuture