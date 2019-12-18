Samsung Galaxy Note10 Lite (он же Galaxy A81) с квадратной камерой красуется на официальных изображениях в трех цветах





Буквально на днях Samsung представила Galaxy A51 и Galaxy A71 — первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения в обновленном дизайне с экраном Infinity-O и «циклопической» камерой спереди, и L-образной камерой в прямоугольнике — сзади (такая же должна быть у нового флагмана Galaxy S11). Вместе с ними должны были дебютировать более доступные версии нынешних флагманов Galaxy S10 и Galaxy Note10 с приставкой Lite, которые в некоторых странах должны выйти под именами Galaxy A91 и Galaxy A81 соответственно. Утечек об этой парочке за последне время было предостаточно, и вот сейчас наконец появились качественные официальные рендеры «народного» Samsung Galaxy Note10 — Lite-версия актуального флагмана корейского гигант с большим экраном и стилусом предстала в трех цветах корпуса (черный, красный и перламутровый с переливами).

Учитывая, что источником изображений выступает известный информатор и редактор сайта WinFuture Роланд Квандт, в их подлинности можно и не сомневаться.

Как видим, более доступный Samsung Galaxy Note10 Lite сохранил дизайн передней панели с небольшим вырезом под фронтальную камеру вверху по центру. В отличие от базового Galaxy Note10 и Note10+ экран здесь обычный плоский (без изгибов по бокам). Еще одно заметное визуальное отличие спереди — немного другая форма выреза динамика над экраном.

Дизайн тыльной панели Galaxy Note10 Lite переделан на новый лад — основная камера включает три фотомодуля, которые оформлены в квадратном блоке в левом верхнем углу в стиле Pixel 4 и iPhone 11.

При этом на стилусе экономить не стали и бюджетный Galaxy Note10 получит отличительную особенность серии, но было бы странно, если бы не получил.

По предварительным данным, сердцем Galaxy Note10 Lite выступит SoC Exynos 9820, использующаяся в серии Galaxy S10, но вариант с Snapdragon 855 тоже возможен. Увы, точных спецификаций пока нет. Но буквально на днях удалось узнать, что Galaxy Note10 Lite с большой вероятностью окажется первым смартфоном Samsung с поддержкой нового стандарта Bluetooth 5.1. То есть, он сможет определять местоположение стилуса. Также вполне вероятно, что благодаря новшествам стандарта у Lite-версии будут еще какие-то новые функции, которых нет у Galaxy Note10.

Согласно имеющейся информации, в Европе смартфон Galaxy Note10 Lite будет продаваться по цене около 650 евро. И будет очень интересно посмотреть, как рынок воспримет дешевый Galaxy Note10. Официальная премьера Galaxy Note10 Lite ожидается со дня на день.

Источник: WinFuture.de