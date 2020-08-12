НБУ: В первом полугодии 2020 года украинцы все реже снимали наличку и все чаще платили бесконтактными картами [инфографика]





Национальный банк Украины в очередной раз проанализировал рынок платежных карт и отметил, что украинцы все реже снимают наличные средства с карт и все чаще используют бесконтактные платежи. Этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и мест, где можно рассчитаться платежными карточками, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина.

Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года составила 2 742,9 млн шт., а их сумма — 1 784,4 млрд грн. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса, количество указанных операций выросла на 16,6%, а сумма — на 7,0%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

Безналичные операции в первом полугодии этого года продолжили расти по количеству и сумме. Их доля преобладала в общей сумме и количестве операций с платежными картами. Так, количество безналичных операций составило 2 360,6 млн шт. (86,1% всех операций), а сумма — 982,9 млрд грн. (55,1% от суммы всех операций с карточками). В прошлом году, по итогам первого полугодия этот показатель составлял 49,4%. В то же время, в первом полугодии 2020 года количество операций по получению наличных уменьшилась на 12,0%, а сумма — на 5,0% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе-июне 2020 года по-прежнему наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях — 49,5%, а по сумме доминировали переводы с карты на карту — 42,3% (средний чек одной такой операции составлял 1420 грн).

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля 2020 года составляло 71,7 млн шт — это на 4,9% больше по сравнению с январем 2020 года. Для расходных операций (безналичные и получение наличных) в течение июня использовалось 36,4 млн шт. платежных карточек (50,7% всех платежных карточек).

Треть платежных карточек (33,9% или 12,3 млн шт.), с применением которых были осуществлены расходные операции в июне 2020 года — это бесконтактные и токенизированные карты.

В июне 2020 для осуществления операций было использовано 9,6 млн бесконтактных карточек — это на 25,6% больше по сравнению с январем 2020 года. Количество токенизированных карточек, которыми украинцы пользовались для осуществления операций в июне 2020 года, составило почти 2,7 млн шт. — это на 22,5% больше, если сравнивать с январем 2020 года. В то же время безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карточек (с помощью смартфонов и других NFC-устройств) составляли половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (50,1% и 50,9% соответственно).

Сеть мест, где в Украине можно рассчитаться платежными карточками, продолжает расти. За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, возросло на треть (на 33,5%) — до почти 297 000. Кроме того, в Украине на 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс. ед.) по сравнению с данными по состоянию на 1 июля 2019 года. С начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также выросло на 5,0%.

В то же время, более четырех пятых от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (84,3% торговых POS-терминалов). Количество платежных терминалов в торговой сети (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины на 1 июля 2020 составила 8,5 тыс. шт.

Региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается достаточно неравномерным. Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской, Донецкой областях. По количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев и Киевская, Днепропетровская, Харьковская области.

Источник: НБУ