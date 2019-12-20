Новая монета 5 гривен и обновленные 50 гривен введены в оборот, на очереди — монета 10 гривен и обновленные 200 гривен

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Национальный банк Украины завершил эту рабочую неделю ровно так, как и планировал, — 20 декабря в обращение поступили новая монета номиналом 5 гривен, которая в итоге должна полностью заменить собой банкноту аналогичного номинала, и обновленная банкнота 50 гривен.

Напомним, обновленные банкноты 50 гривен и 200 гривен нам показали в конце прошлого месяца, последняя поступит в оборот 25 февраля 2020 года. Все эти метаморфозы (ранее ввели купюру номиналом 1000 гривен, вывели из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, и начали отказ от монет 25 копеек) происходят в рамках политики НБУ по оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны. Регулятор начал обновлять и упорядочивать номинальный ряд гривны в 2014 году и все должно завершиться в середине следующего года, когда в обращение поступят монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят банкноты этих номиналов. Так что, да, готовьте карманы, мелочи в них прибавиться.

В конечном итоге номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов: 6 монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). Именно такой номинальный ряд в НБУ считают наиболее оптимальным.

Дизайн монет 5 и 10 гривен был представлен еще в 2018 году. На лицевой стороне пятигривневой монеты, как и на пятигривневой купюре, изображен портрет Богдана Хмельницкого.

Монета 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с двухгривневой и весит 5,2 грамма.

Как отмечают в НБУ, банкноты меньших номиналов быстро изнашиваются — в среднем за один-два года, тогда как монеты могут находиться в обращении 20-25 лет. Благодаря замене банкнот меньших номиналов на монеты планируется сэкономить 1 млрд грн.

Важно отметить, что обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривен старого образца на обновленные банкноты и оборотные монеты не понадобится — по мере изнашивания старые будут постепенно уничтожаться и заменяться новыми.

Источник: НБУ