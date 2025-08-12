Не любите музыку? Ученые выяснили, почему

Группа испанских исследователей из Барселонского университета выяснила, почему некоторые люди не получают никаких положительных впечатлений, слушая музыку.

Эти люди не имеют каких-либо нарушений слуха и получают яркие впечатления от других занятий, однако музыка не оказывает на них никакого влияния. Как отмечают испанские исследователи, это может быть связано с нарушением связи между слуховыми цепями и цепями вознаграждения в мозге.

В большинстве исследований системы вознаграждения в человеческом мозге предполагалась глобальная чувствительность, то есть способность человека получать удовольствие как единственная черта, присущая всем типам стимулов, приносящих удовольствие. Однако около 10 лет назад группа ученых поставила под сомнение это представление, продемонстрировав состояние, получившее название специфической музыкальной ангедонии.

В этом исследовании ученые изучали людей, которые не получали удовольствия от прослушивания музыки, однако получали удовольствие от других стимулов. Сейчас та же группа ученых описала механизм, который лежит в основе индивидуальных различий в чувствительности к музыке.

По словам соавтора исследования Хосепа Марко-Пальяреса, музыкальную ангедонию провоцирует нарушение связи между слуховой системой мозга и системой вознаграждения, а не какой-то конкретной дисфункцией. Это нарушение связи снижает способность музыки активировать системы вознаграждения, необходимые для получения удовольствия.

«Аналогичный механизм может быть основой индивидуальных различий в реакциях на другие стимулы, которые вызывают поощрение. Изучение этих цепей может проложить путь к новым исследованиям индивидуальных различий и расстройств, связанных с поощрением, таких как ангедония, зависимость или расстройства пищевого поведения», — подчеркнул Хосеп Марко-Пальярес.

Для выявления людей с определенной степенью музыкальной ангедонии исследователи разработали специальный опросник под названием «Барселонский опросник музыкальной награды». Он оценивал пять различных способов взаимодействия человека с музыкой: пробуждение эмоций, регулирование настроения, укрепление социальных связей, поощрение танца или движения, а также стремление к новизне в виде поиска, коллекционирования или прослушивание музыки.

Обычно люди с музыкальной ангедонией демонстрируют низкие баллы по всем пяти показателям. Им трудно назвать любимых музыкантов или произведения, они не так бурно реагируют на музыку.

Результаты сканирования мозга подтвердили гипотезу о разрыве связи. У типичного слушателя по результатам нейровизуализации была зафиксирована повышенная активность в ряде отделов мозга, в частности: прилежащем ядре, части механизма вознаграждения, во время прослушивания приятной музыки. В то же время у людей с музыкальной ангедонией МРТ выявило снижение реакции на музыку, но не на другие удовольствия.

«Возможно, например, что у людей с определенной пищевой ангедонией может наблюдаться некоторый дефицит связей между областями мозга, участвующими в переработке пищи и системой вознаграждения», — не исключает Хосеп Марко-Пальярес.

Относительно причин возникновения этого состояния исследователи отмечают, что ключевую роль могут играть генетика и влияние окружающей среды. Исследование также указывает на определенные травмы головного мозга, вызывающие похожие состояния избирательной потери удовольствия.

Результаты исследования опубликованы в журналеTrends in Cognitive Sciences

Источник: NewAtlas