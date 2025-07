ИИ-сгенерированная музыка ворует слушателей и доходы у настоящих артистов

Когда-то Spotify, Apple Music и другие музыкальные сервисы казались музыкантам спасением. Больше не надо было просить радиостанции об эфире или надеяться на добрую волю продюсера. Но реальность цифровой платформы оказалась жестче: артисты получают крохи за миллионы прослушиваний, а теперь их еще и выталкивает искусственный интеллект.

Сейчас, когда генеративные ИИ-модели научились штамповать бит за битом, стриминговые сервисы начинают утопать в музыкальном спаме. Речь идет не о креативном использовании технологий, а о тысячах бездушных треков, которые забивают рекомендации и лишают реальных музыкантов шансов на внимание.

Как описывает журналист Pitchfork Киран Пресс-Рейнольдс, особенно пострадал жанр lo-fi — мечтательный, ненавязчивый стиль, возникший в 2010-х и получивший бешеную популярность благодаря YouTube-стримам под изображения аниме-девушек. Когда-то это было теплое онлайн-сообщество музыкантов, слушателей и энтузиастов, которое делилось опытом и треками в Discord и соцсетях.

Теперь все это затопило «битспамом» — тысячами треков, которые сгенерировал ИИ. Многие настоящие артисты не просто теряют роялти и контракты, а даже не могут отличить, трек создал живой автор или нейросеть. Некоторые уже просто сдаются и уходят с платформы. Музыкант Mia Eden говорит:

«Раньше, если слушаешь кого-то на Spotify, ты почти наверняка был у него в Instagram или общался в Discord. Теперь все безымянное. Это человек, который просто не хочет показывать лицо? Или компьютер? Уже и не различишь. Думаю, больше половины треков — от ИИ».

Alex Reade, артист из Великобритании, выступает под ником Project AER. Его Spotify имел 2 млн слушателей в месяц. Теперь — менее 500 тыс.

При этом 2 млн стримов дают примерно $7600, без учета затрат на создание музыки. То есть весь его доход буквально растаял, потому что алгоритмы больше любят машинное ИИ-творение, чем настоящий эмоциональный продукт. Или же проблема в том, что ИИ генерирует музыку в сотни раз быстрее композитора, и платформы просто переполнены «битспамом», а размер аудитории почти не меняется.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

И это не только проблема lo-fi. На этой неделе соцсети взорвались из-за новой «инди-группы» The Velvet Sundown, у которой более 750 тыс. слушателей в месяц. Но ни одного живого человека за проектом нет. Все — от фотографий до песен — имеет четкие следы генеративного ИИ.

Названия песен подозрительно похожи на уже известные хиты, например Dust on the Wind, что явно намекает на легендарную Dust in the Wind от Kansas. А само название группы звучит слишком близко к The Velvet Underground — вполне возможно, это расчет на путаницу в поиске. И Spotify действительно ставит Sundown выше Underground в результатах. Авторы сначала все отрицали, а потом признались: да, это был эксперимент с ИИ.

Можно было бы подумать, что это новая музыкальная эволюция, если бы не одно «но»: настоящих музыкантов вытесняют со сцены. А поток битов ради заработка — это не эксперимент, а холодный расчет.

Ирония в том, что остановить волну ботов могут только руководители технокомпаний — те самые, кто и получает больше всего выгоды от этого цифрового шума.

Итак, пока генеративная музыка множится, как грибы после дождя, настоящие артисты остаются со все меньшей сценой. И пока для слушателя это просто еще один лоу-фай трек в плейлисте, для кого-то это последний гвоздь в карьеру.

Заметим, генеративный ИИ создает угрозу для различных профессий и целых отраслей. Например, видео для YouTube теперь создают нейросети, ИИ увольняет программистов, а просмотры новостных сайтов падают из-за ИИ-поиска. Хорошо хоть картошку ИИ еще не научился самостоятельно генерировать.

Источник: futurism