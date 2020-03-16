«Не пересекать желтую линию и не создавать очередей». Укрпошта рассказала об особенностях работы в период карантина

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Украина, как известно, решила по примеру Италии, являющейся новым эпицентром новой коронавирусной инфекции COVID-19, ввести более жесткие карантинные меры — закрыть все кафе и рестораны, оставив только продуктовые магазины и аптеки. Пока украинцам только рекомендуют воздерживаться от передвижения по стране без уважительных причин, но, вероятно, в будущем в регионах могут ограничить движение ОТ. Тем временем украинский бизнес адаптируется к новым условиям, переводя сотрудников на удаленную работу и со своей стороны вводит необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Почтовый оператор «Укрпошта», который пока работает в обычном режиме, обратился к клиентам с просьбой придерживаться ряда новых правил.

Об особенностях работы оператора в период карантина рассказал гендиректор оператора Игорь Смелянский.

С целью предотвращения распространения вируса в отделениях Укрпошты начертили специальные желтые линии. Клиентов просят соблюдать безопасную дистанцию и подходить к окну обслуживания только после того, как другой клиент покинет место.

Также компания призывает клиентов быть осведомленными и не создавать очереди — подождать пока в отделении станет посвободнее и тогда зайти.

Наконец, в Укрпоште работают «счастливые часы» — комиссия за оплату коммунальных платежей до 13:00 вдвое меньше, чем после.

«Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для коронавируса смогли воспользоваться нашими услугами утром» — отметил Смелянский.

Глава Укрпошты также пообещал запустить канал в Telegram для своевременного информирования обо всех изменениях в работе оператора.

Источник: Facebook