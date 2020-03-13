«Укрпошта» и «Нова Пошта» во время карантина продолжат работать в обычном режиме, но вводят дополнительные профилактические меры





Из-за вспышки коронавируса COVID-19 сначала киевские власти ввели ограничения в столице, а затем уже центральная исполнительная власть ввела аналогичные ограничения по всей Украине. При этом с 12 марта был введён карантин в учебных заведениях, отменены массовые мероприятия, в Киеве перестали работать многие кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Но многих интересует вопрос о том, как в связи с общенациональным карантином будут работать другие службы, ориентированные на потребителей и бизнес. Постараемся частично ответить на эти вопросы на примере крупнейших украинских почтовых операторов.

Компания «Укрпошта» опубликовала на своём сайте заявление, в котором говорится, что в работе национального почтового оператора не предвидится никаких кардинальных изменений. Предприятие продолжит работать в привычном режиме.

«Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей».

Также отмечается, что «Укрпошта» продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за её пределы. При этом в компании есть запас медицинских масок и респираторов, а в ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены дезинфекторами.

Вместе с тем, руководство компании предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. В случае появления какого-либо риска для здоровья сотрудников, руководство компании «Укрпошта» может вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг.

Что касается компании «Нова Пошта», то на сегодняшний день все отделения и курьерская служба работают в штатном режиме. Но в связи со сложившейся ситуацией в стране, в компании вводятся дополнительные меры по профилактике заражения. Так, в отделениях устанавливаются станции для дезинфекции рук, чаще проводят уборку с помощью дезинфицирующих средств. Сотрудников компании проинструктировали о профилактике распространения вируса. Кроме того, перед началом смены водители и сотрудники терминалов проходят медицинский осмотр.

Источник: «Укрпошта», AIN