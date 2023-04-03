Не только е-рецепты: с 1 апреля в Украине запустили новое поколение СЭП от НБУ и заработало электронное резидентство

1 апреля принесло в Украину не только введение электронных рецептов на рецептурные препараты, но и еще несколько интересных нововведений в сфере электронных сервисов. Среди них – запуск нового поколения Системы электронных платежей Национального банка (СЭП) и Закон Украины об электронном резидентстве. Расскажем подробнее об этих событиях.

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НБУ наконец-то запустил полноценную работу нового поколения СЭП (СЭП-4.0) на базе международного стандарта ISO 20022 в круглосуточном режиме. Ранее планировалось, что запуск этой системы состоится 20 августа 2022 года, но из-за войны переход был перенесен на 1 апреля 2023 года. Как отмечают в НБУ, новое поколение СЭП основано на современных программных и технических средствах, что позволяет улучшить скорость, удобство и безопасность электронных платежей. Благодаря большему уровню автоматизации процессов удалось добиться ускорения обработки платежных операций. Кроме того, стандарт ISO 20022 позволяет унифицировать платежные сообщения, создать единые правила их заполнения и обработки, ввести дополнительные поля реквизитов.

Кроме того, теперь СЭП работает в режиме 24/7. Следовательно, межбанковские платежи можно производить круглосуточно без приостановки работы системы, а переход от текущего к следующему календарному дню происходит мгновенно. Дополнительно отмечается, что введение нового поколения СЭП открывает перспективы присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). НБУ уже работает над новой версией СЕП-4.1 с реализацией мгновенных платежей. Ее тестирование запланировано на 2023 год.

Вместе с тем с 1 апреля вступил в действие закон об электронном резиденстве (е-резидентство). Он позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине. Все необходимые действия можно выполнить онлайн. При этом налоги будут уплачиваться в Украине. Как отмечают в Минцифре, запуск электронного резидентства позволит иностранцам:

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в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;

дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;

подписывать документы электронной подписью;

дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;

уплачивать налоги на льготных условиях.

Чиновники считают, что е-резидентство позволит привлекать международные инвестиции и наполнять бюджет. Прогнозируется, что в первый год после полноценного запуска проекта около 1000 иностранных предпринимателей получат статус е-резидентов. Это принесет более $1 млн взносов в бюджет.

Вместе с тем предусмотрены некоторые ограничения по приобретению статуса е-резидента. Его не смогут получить граждане россии и других стран из списка санкций. Также е-резидентами не могут стать предприниматели, имеющие доход в Украине.

Хотя закон об электронном резиденстве уже вступил в силу, пока продолжается тестирование проекта и наработка необходимой нормативно-правовой базы.

Источник: НБУ, Минцифры