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З 2023 року в Україні з’являться е-резиденти — іноземці зможуть реєструватися як ФОП 3-ї групи та віддалено вести бізнес в країні

З 2023 року в Україні з’являться е-резиденти — іноземці зможуть реєструватися як ФОП 3-ї групи та віддалено вести бізнес в країні

Комітет ВРУ з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 5270, який регламентує діяльність електронних резидентів України. Комітет рекомендував парламенту  підтримати в цілому цей законопроєкт.

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Як зазначає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, роботи над проєктом е-резидентства почалися ще до війни, а після вторгнення їх значно пришвидшили. На його думку, впровадження е-резидентства дозволить залучати додаткові кошти до бюджету й підтримувати економіку України. Статус е-резидента дозволить іноземцям зареєструватись у мобільному застосунку в кілька кліків. А далі — вони отримують можливість відкрити бізнес в Україні та сплачувати податки за вигідними умовами. Усе це можна буде робити навіть без присутності в Україні. Таку ж модель електронного резидентства вже використовують в Естонії.

У разі ухвалення законопроєкта № 5270 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» електронні резиденти України зможуть:

  • Зареєструватися як ФОП 3 групи через мобільний застосунок без фізичної присутності на території країни.
  • Відкрити банківський рахунок для підприємницької діяльності онлайн.
  • Автоматизовано сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу.

При цьому всі документи з діяльності ФОП проходитимуть в електронній формі, всі листування з ДПС – онлайн, а всі розрахунки – у безготівковому вигляді.

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Відзначається, що для отримання статусу електронного резидента України фахівець спочатку буде повинен зареєструватись у «Дії» та пройти фінансову та безпекову перевірку. Не зможуть бути е-резидентом громадяни країни-агресора рф, особи, внесені в «чорний список» FATF, а також особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного). Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами, визначає Уряд.

Автори законопроєкту вважають, що статус електронного резидента може бути корисним для фахівців в країнах зі складною політичною та економічною ситуацією, оскільки він допоможе легально працювати з розвиненими цивілізованими ринками та захистити свої доходи.

Як очікується, механізм е-резидентства запрацює з 2023 року.

Джерело: Мінцифри, Михайло Федоров


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