Лекарства по е-рецептам с 1 апреля. Что именно меняется и как теперь будет осуществляться продажа рецептурных препаратов?

Уже завтра украинские аптеки начнут продавать рецептурные лекарства по электронным рецептам – вместе с тем действие бумажных не отменяется. В перечне – около 60% всех зарегистрированных лекарств; однако его не расширяли – раньше некоторые аптеки могли по собственной инициативе продавать препараты без официального разрешения врача.

Какие лекарства есть в перечне рецептурных препаратов?

Антибиотики (азитромицин, цефтриаксон, амоксил и т.п.);

Противосудорожные средства (карбамазепин, ламотрин, прегабалин);

Гормональные препараты, в том числе и противозачаточные (постинор, L-тироксин, эутирокс);

Препараты для лечения АД, сердечных заболеваний (каптоприл, бисопролол; корвалол и валокордин, если объем превышает 50 мл);

Некоторые антигельминтные препараты (вормил, альдазол, зентел);

Некоторые антигистаминные средства (дексаметазон, супрастин в ампулах);

Препараты для разжижения крови (кардиомагнил, магникор);

Антидепрессанты, нейролептики и релаксанты (пароксин, аминазин, лидокаин);

Стероидные лекарственные средства (дексаметазон, преднизолон);

Некоторые лекарства против боли (кетанов, нимесил и его аналоги), кашля (лекарства с кодеином, а также лекарства на основе сальбутамола для ингаляций), успокоительные препараты.

В Минздраве отмечают, что не расширяют перечень рецептурных препаратов, а только вводят дополнительный инструмент, который позволит контролировать отпуск рецептурных лекарств в аптеках и минимизировать негативные проявления самолечения среди украинцев.

Как узнать, что препарат отпускается по рецепту?

Можно просмотреть инструкцию препарата в онлайн-аптеках или посетить сайт Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Безрецептурное лекарство можно найти в Перечне лекарственных средств, разрешенных к применению в Украине и отпускаемых без рецептов из аптек и их структурных подразделений.

Где будут выдавать э-рецепты?

Э-рецепт можно получить вне зависимости от наличия декларации, заключенной с семейным врачом. Однако пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или же врач-ФЛП. И для этого необязательно иметь договор с НСЗУ.

Во время осмотра врач при необходимости зарегистрирует вас в ЕСОЗ и сформирует электронное назначение, указав вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства. Повторный рецепт, в случае длительного лечения или хронических заболеваний можно получить дистанционно.

На телефон пациенту поступит номер рецепта и уникальный код, который нужно сообщить фармацевту при покупке лекарства. Если у человека нет мобильного устройства – врач напечатает специальную информационную памятку с деталями назначения, номером и кодом для погашения рецепта в аптеке.

Сколько будет действовать рецепт?

Срок действия одного рецепта составляет 10 дней для наркотических (психотропных лекарств) и 30 дней для остальных препаратов. Частота получения такого рецепта зависит от схемы лечения, определяемой врачом. В то же время э-рецепт можно погасить частично, то есть приобрести меньшее количество лекарства, чем вам назначил врач (например, блистер, саше или ампулу).

Электронный рецепт не будет содержать торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть активное вещество. Пациент сможет самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства в соответствии со своим бюджетом.

Исключения для регионов

В регионах, где ведутся боевые действия, рецептурные препараты при необходимости можно будет приобрести без э-рецепта и даже без рецепта вообще, кроме рецептурных наркотических препаратов.

Военные администрации, подразделения ВСУ, а также волонтерские и благотворительные организации могут в дальнейшем закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени крупными партиями непосредственно у дистрибьюторов без рецептов, отмечают в Минздраве.