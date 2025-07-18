Новости Наука и космос 18.07.2025 comment views icon

Не возраст и не тестостерон: мужчины теряют потенцию из-за сахара

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Не возраст и не тестостерон: мужчины теряют потенцию из-за сахара

Немецкие исследователи обнаружили новый фактор, влияющий на потенцию мужчин в старшем возрасте.

Оказалось, что причинами снижения сексуальной активности у мужчин выступают не только возраст и более низкий уровень тестостерона, но и незначительное повышение уровня сахара в крови. Длительное исследование, проведенное на здоровых мужчинах, продемонстрировало, что даже незначительно повышенный уровень глюкозы в крови у мужчин, которые не болеют диабетом, может замедлить выработку половых гормонов, ослабить эрекцию и снизить либидо. Результаты демонстрируют, что контроль уровня сахара в крови, а не только гормонального уровня, может быть ключом к сохранению сексуального здоровья и репродуктивной функции у мужчин старшего возраста.

«Хотя возраст и уровень тестостерона долгое время считались фактором ухудшения сексуального здоровья у мужчин, наше исследование показывает, что эти изменения более тесно коррелируют с умеренным повышением уровня сахара в крови и другими метаболическими изменениями. Это означает, что мужчины могут предпринять шаги для сохранения или восстановления своего репродуктивного здоровья, изменив образ жизни и прибегнув к соответствующим медицинским вмешательствам», — объясняет доктор медицины и философии из Университетской клиники в Мюнстере, профессор Михаэль Цицманн. 

Выводы были сделаны по результатам исследования, которое длилось с 2014 по 2020 год. Сначала в нем приняли участие 200 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. В конце исследования осталось 117 участников. Исследователи отслеживали постепенные изменения качества спермы, уровня гормонов, эректильной функции и метаболических показателей, таких как индекс массы тела (ИМТ) и HbA1c (маркер сахара в крови). 

Результаты показали, что со временем уровень гормонов и качество спермы в целом оставались в пределах нормы. Однако подвижность сперматозоидов и эректильная функция снижались у мужчин с минимально повышенным уровнем сахара в крови, который был ниже порогового значения HbA1c для диабета 6,5%. Хотя уровень тестостерона не оказывал прямого влияния на эректильную функцию, он коррелировал с оценкой либидо участников.

«Мы надеемся, что информация, полученная в ходе этого исследования, поможет врачам и их пациентам разработать эффективные планы поддержки мужского сексуального здоровья. Теперь мы знаем, что в наших силах сохранить сексуальное и репродуктивное благополучие мужчин даже в пожилом возрасте», — добавил Цицманн

Источник: SciTechDaily

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