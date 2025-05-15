Медики официально признали новую форму диабета

Международная федерация диабета официально признала 5 тип этой болезни отдельной формой заболевания.

Под общим названием «диабет» медики понимают не менее десяти различных видов этого заболевания. Их не так просто отделить друг от друга.

В частности, диабет первого типа возникает вследствие аутоиммунного заболевания, когда иммунная система ошибочно атакует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В отличие от других типов, эта форма диабета связана с генетической предрасположенностью и такими триггерами, как вирусы и инфекции. Наиболее распространенным сейчас способом лечения являются пожизненные инъекции инсулина для снижения уровня глюкозы в крови.

Диабет второго типа является наиболее распространенным видом этой болезни. Он связан с избыточным весом, недостаточной физической активностью или генетической предрасположенностью. Этот тип болезни возникает из-за недостаточной выработки поджелудочной железой инсулина, или же приобретения клетками устойчивости к действию этого гормона (инсулинорезистентность).

Среди распространенных методов лечения диабета этого типа — повышение выработки организмом инсулина в организме или же прием препаратов, повышающих чувствительность клеток к инсулину, например, метформина. Изменение образа жизни также влияет на борьбу с этим типом диабета. По результатам исследований было установлено, что соблюдение диеты, которая ограничивает потребление пищи 800 калориями в день в течение года, помогло избавиться от диабета второго типа 46% участников.

Гестационный диабет может развиться у женщин во время беременности, обычно в период между 24 и 28 неделями. Он вызван гормональными изменениями, которые снижают чувствительность организма к инсулину. Среди факторов риска, избыточный вес, наследственность, или же рождение крупного ребенка во время предыдущей беременности.

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К более редким формам диабета относят неонатальный диабет, проявляющийся в раннем возрасте, вследствие того, что некоторые генетические изменения влияют на выработку инсулина. Диабет зрелого возраста у молодых, или Моди, возникает в более позднем возрасте и связан с генетическими изменениями. Существует несколько изменений генов, некоторые из которых влияют на то, как клетки поджелудочной железы воспринимают сахар, другие влияют на развитие поджелудочной железы.

Диабет типа 3c возникает вследствие повреждения поджелудочной железы. Он также может развиться после панкреатита (воспаление поджелудочной железы).

У людей с муковисцидозом также повышен риск развития диабета. Это называется диабетом, связанным с муковисцидозом. Риск увеличивается с возрастом и встречается очень часто: примерно у трети людей с муковисцидозом к 40 годам развивается диабет.

Определенный как диабет 5 типа, это вид заболевания связан с хроническим недоеданием в раннем возрасте. Чаще всего больные им встречаются в очень бедных странах. По всему миру этой формой диабета болеет около 20-25 млн человек. Люди с этим типом диабета имеют очень низкий индекс массы тела, их поджелудочная железа не способна вырабатывать достаточное количество инсулина. Из-за отсутствия правильного питания в детстве, поджелудочная железа у больных могла не развиться нормально. Низкобелковая диета во время беременности или в подростковом возрасте приводит к плохому развитию поджелудочной железы.

Источник: The Conversation; ScienceAlert