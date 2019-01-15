Некоторые лидарные системы самоуправляемых автомобилей могут быть опасными для цифровых камер

Представитель американского стартапа Ridecell, занимающегося разработкой платформы для каршеринга, утверждает, что лидар беспилотного автомобиля повредил его цифровую камеру Sony стоимостью $2 тыс. Фотографируя на выставке CES 2019 автомобиль с лидарной системой от компании AEye, Джит Рэй Чоудхури (Jit Ray Chowdhury) заметил, что каждый последующий сделанный им снимок содержит два ярких фиолетовых пятна, а также исходящие от них горизонтальные и вертикальные линии. Артефакты присутствовали даже при съёмке с закрытым объективом.

Генеральный директор AEye сказал, что их лидары не представляют опасности для человека. Но он в то же время не отрицал, что такие системы могут повредить сенсор цифровой камеры. Поскольку они в тысячу раз более чувствительны к лазерам, чем глаз человека, иногда это приводит к выгоранию матрицы в фокальной плоскости камеры. В результате глава AEye предложил Чоудхури купить новый фотоаппарат.

Лидары необходимы самоуправляемым автомобилям для автономного движения. Эксперты полагают, что в ближайшее время достичь полной автономности без них невозможно. Однако, если лазерные лидары небезопасны для цифровой камеры, то в теории они могут повредить камеры и других беспилотных автомобилей. Другой вопрос, насколько распространена эта проблема: относится ли она только к лидарам AEye или ко всей отрасли. Как известно, такие гиганты индустрии, как Waymo и Cruise Automation уже более года тестируют десятки своих автомобилей с лидарными системами на общественных дорогах Калифорнии. За это время люди делали множество фотографий беспилотных машин, но никто никогда не жаловался, что его камера сломалась. Таким образом, можно предположить, что большинство лидаров не представляют риска для потребительских камер.

Компания AEye всегда утверждала, что ее лидарные системы имеют гораздо большую дальность, чем у конкурентов. Их видимость составляет примерно 1000 м. Ключевым фактором этого является использование мощного лазера с длиной волны 1550 нм – относительно безопасного для глаз человека. Тем не менее такой лазер может легко прожечь матрицу камеры. Кроме того, лидары AEye измеряют расстояние до объекта, посылая короткие импульсы вместо непрерывного излучения, что также может быть причиной выхода из строя цифровой камеры.

Источник: ArsTechnica