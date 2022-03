Samsung убрала букву «Z» из названия своих складных смартфонов в странах Балтии

Телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 теперь продаются без буквы «Z» в названии. Производитель ничего не публично не афишировал, но изменения в наименовании продукции появились в онлайн-магазинах Samsung трех европейских стран: Латвии, Литвы и Эстонии. Эту букву наносят на военную технику вторгшиеся в Украину войска россии.

После выпуска первого Galaxy Fold в 2019 году Samsung объединила свою линейку складных устройств в рамках новой серии с буквой «Z» в названии. Буква «S» обозначает флагманы, а «A» — о принадлежности устройств к бюджетному или среднему классу. Первым это заметил интернет-инсайдер Ишан Агарвал.

Samsung has removed the ‘Z’ from its phones in certain European countries.

Z Fold/Flip3 are being sold as just Galaxy Fold3/Flip3.

Change could be due to symbol ‘Z’ representing Russian Army during the ongoing invasion in Ukraine. New retail boxes have been printed as well. pic.twitter.com/RvadGYN0Xi

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2022