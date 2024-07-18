Немецкий дрон Grille имеет грозный вид и гуманное назначение

Беспилотник Grille от немецкой компании Avilus кажется большим и угрожающим, он напоминает ретрофутуристические фантазии на тему летательных аппаратов Второй мировой. Однако его предназначение гуманное — это дрон-эвакуатор, представленный на авиакосмической выставке ILA Berlin.

Компания позиционирует свой тяжелый мультикоптер как быстрого спасителя человеческой жизни. Grille предназначен для транспортировки раненых или полезной нагрузки. Быстрая помощь раненым повышает шансы на их выживание и реабилитацию.

Комплекс включает сам дрон, передвижной центр проведения операций, трейлер для перевозок и обслуживания TROL вместе с цифровой платформой MEDC4I. Система размещается в шестиметровом контейнере, на ее развертывание двое солдат тратят 15 минут.

Беспилотник может переносить до 135 кг груза, максимальная взлетная масса — 695 кг. Электрический двигатель на 240 кВт позволяет развивать крейсерскую скорость 86 км/ч при высоте до 2,1 км и дальности полета до 51 км.

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В качестве одной из систем безопасности предусмотрен баллистический парашют. Надежность транспортного средства повышает дублирование систем. Управление дроном автоматическое и работает через спутник, также предусмотрена инерциальная навигация для автопилотирования. БПЛА оснащен приборами для мониторинга и обеспечения жизненных показателей. Данные о состоянии раненого передаются операторам — спасателю и командиру миссии. Возможна видеосвязь с пациентом. Внутренняя вставка аппарата сменная, для соблюдения гигиены ее можно заменить после задания

Avilus разработала систему именно как военно-медицинскую и предлагает ее для выполнения таких задач, как тактическая эвакуация раненых, перемещение между медицинскими учреждениями, медицинского снабжения и помощи на участках с высоким риском.

Источники: Avilus, Армия Информ «Армия Информ»

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