Немцы привезут в Женеву концепт электромобиля Smart Forease+ с футуристичным дизайном и съемной тканевой крышей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Smart, входящая в состав немецкого автоконцера Daimler AG, представила концепт электромобиля Smart Forease+. По сути, данная модель представляет собой прошлогодний ситикар Smart Forease, которому добавили крышу для более комфортного использования в условиях ненастной погоды.

Крыша выполнена из ткани со специальным твердым покрытием, при этом ее форма и точки крепления задней части выбраны таким образом, что кабриолет приобретает благородные черты классических спидстеров. Основным источником вдохновения, помимо прошлогоднего варианта без приставки плюс, дизайнеры бренда считают концепты Smart Forstars (2012) и Smart Fourjoy (2013).

В целом экстерьер и интерьер модели Smart Forease+ практически неотличим от своего предшественника, разницу можно найти разве что в цветовой гамме. В салоне используется наппа и микрофибра, также наблюдается характерное для шоукаров обилие глянцевой отделки.

Концепт Smart Forease+ использует платформу серийной модели Smart EQ fortwo cabrio. Таким образом, скорее всего он приводится в движение электродвигателем мощностью 60 кВт / 81,6 л.с., который позволяет разогнаться до 130 км/ч, набрав первые 100 км/ч за 11,8 секунды. От полного заряда батареи емкостью всего 17,6 кВтч кабриолет может проехать порядка 150-160 км, что не так уж и мало для городского электромобиля.

Представители компании также напомнили, что начиная с 2020 года Smart станет исключительно электромобильным брендом и не будет предлагать ДВС-версии своих моделей.

Источник: Daimler AG