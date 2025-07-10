Новости Крипто 10.07.2025 в 20:50 comment views icon

NFT-дроп от Snoop Dogg в Telegram разошелся как горячие пирожки: $12 млн за 30 минут

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Тетяна Нечет

Автор новостей

NFT-дроп от Snoop Dogg в Telegram разошелся как горячие пирожки: $12 млн за 30 минут

С 2022 года NFT считаются умершими. Но иногда все еще подают признаки жизни. Сначала легендарный NFT-проект Bored Ape Yacht Club (BAYC) от Yuga Labs запустил свой канал в Telegram. А позже дроп NFT-подарков устроил известный рэпер Snoop Dogg. Их распродали за первые 30 минут, собрав $12 млн от первичных продаж.

Многие NFT-проекты полагаются на отдельные приложения или маркетплейсы. Размещая все на одной платформе, Telegram снизил барьер входа для обычных пользователей. В свое время для этого было запущено и криптовалютные токены Notcoin (NOT) которые способствовали появлению сотен игр-подражателей, так называемых тапалок.

Коллекционные предметы Snoop Dogg включают пять уникальных предметов: 12,000 единиц Westside Sign по цене 10,000 звезд ($150), 24,000 единиц Low Rider за 5,000 звезд ($75), 120,000 единиц Snoop Cigar за 1,000 звезд ($15), 240,000 единиц Swag Bag за 500 звезд ($7.50), и 600,000 единиц коллекционного предмета Snoop Dogg за 200 звезд ($3.00). Эти предметы уже понемногу появляются на вторичных рынках в блокчейне TON.

Источник: Pavel Durov

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