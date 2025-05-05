Разработчики сверхпопулярной Telegram-игры Notcoin: «тапалки» умерли

В начале 2024 года первая в своем роде Telegram-игра Notcoin зародила целый жанр так называемых тапалок (tap-2-earn, tap-to-earn). Но примитивный интерфейс и копипаста-механики быстро снизили интерес пользователей. Осенью прошлого года начали говорить о смерть «тапалок» в мессенджере Telegram. В начале 2025-го появилось несколько проектов, которые подавали надежду. Например, Paws. Но чуда не произошло.

Сооснователь Notcoin Владимир Плотвинов считает, что эра игр с возможностью заработка через тапы (нажатие на сенсорный экран гаджета) завершилась, поскольку разработчики сосредотачиваются на создании более интересных игр. А система tap-to-earn не смогла удовлетворить интересы игроков.

«Мы увидим различные типы игр, поскольку игрыtap-to-earn, вероятно, мертвы, потому что они нестабильны», — считает Плотвинов.

В 2024 году Notcoin была одной из самых популярных тапалок в Telegram, у которой было более 30 миллионов пользователей через три месяца после релиза. Она «решила проблему» привлечения пользователей Telegram к использованию и пониманию криптовалюты. Однако геймеры вскоре начали переходить от одной игры к другой, потому что их мотивация — просто что-то заработать. А с играми это больше про развлечения с друзьями. Первая волна игр в Telegram не содержала этого социального элемента.

Поэтому разработчики начали переходить к моделям, где экономическая часть Web3 становится «надстройкой», а не основным ценностным предложением. Однако в Telegram пока нет «настоящих игр».

Источник: Cointelegraph