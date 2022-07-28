Nimbus One — электрический двухместный трицикл с максималкой 80 км/ч, запасом хода 150 км и ценником $10 тыс. (или $200 в месяц)

Американский стартап Nimbus открыл предзаказы на свой первый электрический трицикл Nimbus One, ориентированный на использование в крупных городах.

Благодаря минимальным габаритам (длина 2,3 метра, ширина 0,86 метра) трицикл можно припарковать где угодно. К примеру, создатели демонстрируют парковку сразу трех Nimbus One на одном парковочном месте.

При этом трицикл способен перевозить сразу двух людей, как тот же сити-кар Smart, но не рядом, а друг за другом. В салоне есть подушка безопасности, отопление и опциональный кондиционер, а также встроенная Bluetooth-акустика.

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Рама Nimbus One сварена из сверхпрочной стали, панели корпуса выполнены из термопластика, в результате снаряженный вес электромобиля составляет всего 375 кг.

О мощности электродвигателя разработчики не упоминают, но уверяют, что он способен разгонять Nimbus One до 80 км/ч, набирая первые 50 км/ч всего за 3 секунды. Батарея на 9 кВтч обеспечивает до 150 км пробега. Ее можно заряжать с помощью стандартного разъема, при этом заряд от 0 до 95% емкости займет 5,4 часа от бытовой сети или 1,2 часа от более быстрой зарядки Level 2.

Но еще более интересным выглядит вариант с зарядкой батарей дома — достаточно извлечь их из-под сидения и подключить к розетке или зарядному устройству. Соответственно, если приобрести еще один комплект батарей, то можно удвоить запас хода, заряжая второй комплект во время использования первого.

Как и другие подобные модели, Nimbus One способен наклоняться в повороте, обеспечивая отличную управляемость. Интеллектуальная система Nimbus Balance позволяет не опрокинуться при слишком агрессивном вождении, также водителю помогают системы ABS, Traction control, Frontal Collision Warning и другие (функциональность обновляется с помощью OTA-обновлений).

Для предзаказа Nimbus One достаточно заплатить $100 на официальном сайте, а затем доплатить оставшиеся $9,980 или платить по $200 в месяц за прокат трицикла. В компании рассчитывают начать поставки устройства в США в третьем квартале 2023 года и в Европу в первом квартале 2024 года.

Источник: Electrek, Nimbus