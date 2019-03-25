Nintendo планирует выпустить две версии Switch нового поколения с разным уровнем производительности

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Компания Nintendo работает над двумя новыми версиями игровой консоли Switch, которые могут быть представлены летом этого года. При этом одна из версий будет доступной, а вторая ориентирована на требовательных игроков – она получит улучшенные характеристики.

В частности, в более доступной версии решено отказаться от использования механизма вибрации для обеспечения обратной тактильной связи. Также предполагается, что эта модель не получит съёмного контроллера Joy-Con. Это устройство рассматривается в качестве преемника консоли 3DS. Ранее в этом году уже циркулировали слухи о том, что Nintendo планирует выпустить более компактную версию Switch, при разработке которой было решено сфокусироваться на портативности.

О топовой версии Nintendo Switch нового поколения пока никаких сведений нет. Хотя один из источников утверждает, что речь идёт не о простом приросте производительности по сравнению с нынешним устройством.

Как ожидается, официальный анонс игровой консоли Nintendo Switch нового поколения состоится в июне во время проведения мероприятия E3.

Источник: The Verge