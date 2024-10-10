Nintendo представила умный будильник Alarmo — со звуками Super Mario и Zelda, датчиком движения и ценой $100

Таинственный гаджет Nintendo, который в прошлом месяце попал в заявку Федеральной комиссии по связи, оказался не следующей Switch, а умным игровым будильником.

Nintendo Alarmo получил датчик движения, который позволяет вам отложить звонок с помощью жеста или выключить будильник, просто поднявшись с кровати (физические кнопки тоже присутствуют).

Устройство предлагает мелодии из пяти разных игр для пробуждения в 35 различных «аудиосценах» — кроме Super Mario и Zelda, есть звуки из Pikmin 4, Splatoon 3 и Ring Fit Adventure.

Дополнительно предлагаются функции отслеживания сна и режимы, которые позволяют сделать звук будильника более тихим, интенсивным или постепенным, а также успокаивающие звуки для засыпания.

Стоимость будильника $100, а в продажу он поступит в 2025 году (при этом подписчики Switch Online могут приобрести его прямо сейчас).

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Вместе с анонсом появились и первые обзоры. Например, редактор The Verge Крис Велч пишет, что будильник выглядит несколько меньше, чем казалось в рекламе, и не имеет сенсорного дисплея; тогда как яркость регулируется автоматически, учитывая внешнее освещение, а сам дизайн экрана будет меняться в зависимости от выбранного будильника. Ниже несколько фото из обзора:

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