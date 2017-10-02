Nintendo прекратит работу магазина Wii Shop в 2019 году

Компания Nintendo намерена прекратить работу сервиса Wii Shop с 30 января 2019 года. Напомним, его запуск для консолей Wii состоялся в декабре 2006 года.

Отключение Wii Shop будет осуществляться постепенно. До 26 марта 2018 года пользователи смогут добавлять Wii Points на свои учётные записи. Затем эта возможность будет заблокирована. Воспользоваться уже имеющимися Wii Points для покупки контента можно будет до самого конца работы магазина – января 2019 года.

Также сообщается, что с какого-то периода времени (Nintendo пока не определилась с точной датой) пользователи больше не смогут повторно загружать ранее купленные игры Wii и Virtual Console или инструментарий Wii System Transfer Too для перемещения файлов на консоль Wii U. Nintendo рекомендует пользователям не затягивать с переносом игр и контента на Wii U и воспользоваться такой возможностью, пока она ещё доступна.

Источник: The Verge