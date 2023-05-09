Nintendo в ближайший год не планирует выпускать ни обновленную Switch, ни новую консоль — несмотря на стремительное ухудшение продаж нынешней модели

В рамках публикации финансового отчёта за 2023 фискальный год (завершился 31 марта календарного года) компания Nintendo поделилась неутешительными сведениями относительно продаж своей портативной консоли Switch. Если коротко – продажи постепенно снижаются, и в нынешнем финансовом году ситуация не улучшится. При этом компания не планирует выпускать новую или хотя бы обновлённую версию консоли, которая уже давно представлена на рынке.

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Так, два года назад продажи Nintendo Switch достигли 23 млн устройств. В минувшем году компания смогла продать 18 млн консолей. Прогноз на 2024 финансовый год ещё более неутешительный – в лучшем случае планируется продать лишь около 15 млн Nintendo Switch. Хотя компания не уверена в достижении этого результата.

«Поддерживать рост продаж Switch будет сложно на седьмом году его существования», — признаёт проблему президент Nintendo Шунтаро Фурукава.

Чтобы достичь поставленную цель в 15 млн проданных Nintendo Switch за год, компания намерена сосредоточиться на продаже вторых и даже третьих консолей людям, у которых уже есть одна.

«Мы стараемся поставить не одну систему в каждый дом, а несколько в каждый дом или даже по одной на каждого человека».

За 2023 финансовый год доходы Nintendo упали на 5,5% ─ с 1,695 трлн иен ($12,57 млрд) до 1,601 трлн иен ($11,87 млрд), а прибыль упала на 14,9% ─ до 504,3 млрд иен ($3,74 млрд). Чистые продажи за последний квартал снизились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 306,5 млрд иен ($2,27 млрд). Продажи Switch в минувшем квартале составили 3,06 млн единиц, при этом ровно половина пришлась на версию OLED Switch. Это один из худших квартальных результатов продаж консолей.

Это вполне закономерный результат, учитывая длительное пребывание консоли на рынке. За прошедшие годы Nintendo Switch разошлась суммарным тиражом 125,62 млн единиц, что является третьим результатом за всё время. Она уже эффективно насытила рынок, и многие потребители ожидают выхода устройства нового поколения.

Однако, несмотря на явное ухудшение объёмов продаж и финансовых результатов, Nintendo не спешит выпускать преемника Switch. В прогнозе на текущий финансовый год, который завершится 31 марта 2024 года, компания не намерена выпускать ни модернизированное, ни новое устройство. Таким образом, в самом лучшем случае портативную консоль следующего поколения от Nintendo можно ожидать не ранее второго квартала 2024 года.

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Источник: engadget, videogameschronicle