Nintendo и The Pokémon Company подали в суд на разработчиков Palworld

Nintendo и The Pokémon Company подали патентный иск против разработчиков игры Palworld и обвинили их в нарушении прав интеллектуальной собственности.
18 сентября 2024 года Nintendo и The Pokémon Company обратились в Окружной суд Токио с иском против компании Pocketpair, разработчика игры Palworld. Истцы требуют запретить нарушение их прав и возместить убытки, вызванные вероятным незаконным использованием интеллектуальной собственности Pokemon.
Конфликт начался еще в январе, когда The Pokémon Company заявлял о намерении расследовать сходство Palworld с их франшизой. Тогда генеральный директор Nintendo Шунтаро Фурукава пообещал защищать права компании, не называя конкретно Pocketpair или Palworld.
В пресс-релизе Нинтендо отметила:
«Этот иск требует судебного запрета на нарушение прав и компенсации убытков на основании того, что игра Palworld, разработанная ответчиком, нарушила несколько патентных прав».
Компания не раскрыла деталей относительно конкретных патентов, которые, по ее мнению, были нарушены.
После объявления об иске глобальный менеджер сообщества Pocketpair Баки опубликовал в социальной сети твит со смайликом, который впоследствии удалил. Официального ответа от Pocketpair не последовало.
Юрист Ричард Гоег прокомментировал ситуацию изданию Dexertor, отметив, что иск касается именно нарушения патентных прав, а не авторских прав или торговых марок. Он отметил, что для более детального анализа необходимо дождаться обнародования полного текста иска.
Напомним, после вирусного релиза Palworld игру обвинили в копировании Pokemon. Пользователи заметили, что многие существа в игре имеют поразительное сходство с покемонами от Nintendo. Это сходство вызвало бурные обсуждения в геймерском сообществе и привлекло внимание правообладателей франшизы Pokemon.
Palworld продолжает устанавливать рекорды: 6 млн копий за 4 дня и третье место по максимальному онлайну в Steam [UPD — вже друга]
Источник: Dexerto, Gamesradar
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