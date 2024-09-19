Nintendo и The Pokémon Company подали в суд на разработчиков Palworld

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Nintendo и The Pokémon Company подали патентный иск против разработчиков игры Palworld и обвинили их в нарушении прав интеллектуальной собственности.

18 сентября 2024 года Nintendo и The Pokémon Company обратились в Окружной суд Токио с иском против компании Pocketpair, разработчика игры Palworld. Истцы требуют запретить нарушение их прав и возместить убытки, вызванные вероятным незаконным использованием интеллектуальной собственности Pokemon.

Конфликт начался еще в январе, когда The Pokémon Company заявлял о намерении расследовать сходство Palworld с их франшизой. Тогда генеральный директор Nintendo Шунтаро Фурукава пообещал защищать права компании, не называя конкретно Pocketpair или Palworld.

В пресс-релизе Нинтендо отметила:

«Этот иск требует судебного запрета на нарушение прав и компенсации убытков на основании того, что игра Palworld, разработанная ответчиком, нарушила несколько патентных прав».

Компания не раскрыла деталей относительно конкретных патентов, которые, по ее мнению, были нарушены.

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После объявления об иске глобальный менеджер сообщества Pocketpair Баки опубликовал в социальной сети твит со смайликом, который впоследствии удалил. Официального ответа от Pocketpair не последовало.

Юрист Ричард Гоег прокомментировал ситуацию изданию Dexertor, отметив, что иск касается именно нарушения патентных прав, а не авторских прав или торговых марок. Он отметил, что для более детального анализа необходимо дождаться обнародования полного текста иска.

Напомним, после вирусного релиза Palworld игру обвинили в копировании Pokemon. Пользователи заметили, что многие существа в игре имеют поразительное сходство с покемонами от Nintendo. Это сходство вызвало бурные обсуждения в геймерском сообществе и привлекло внимание правообладателей франшизы Pokemon.

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Источник: Dexerto, Gamesradar

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