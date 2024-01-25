Новости Игры 25.01.2024 в 15:05 comment views icon

Pokémon Company ищет, как именно Palworld нарушает ее права интеллектуальной собственности, чтобы подать в суд на разработчиков «покемонов с оружием»

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Юрій Орос

Автор новин

Pokémon Company ищет, как именно Palworld нарушает ее права интеллектуальной собственности, чтобы подать в суд на разработчиков «покемонов с оружием»

Pokémon Company хорошо понимает, что Palworld вызывает множество сравнений с ее интеллектуальной собственностью. Хотя компания прямо не назвала Palworld, она заявила, что собирается расследовать «выпущенную в январе 2024 года» игру, и «предпримет соответствующие меры по любым действиям, нарушающим права интеллектуальной собственности, связанные с покемонами». Она также четко заявила, что «не предоставляла никакого разрешения на использование интеллектуальной собственности или активов покемонов в этой игре».

Pocket Pair ранее заявляли, что их игра больше похожа на Ark Survival Evolved и Valheim, чем на Pokémon, передает Engadget. Генеральный директор компании Такуро Мизобе ранее говорил, что Palworld «прошла все юридические проверки» и что против нее «не было принято никаких мер со стороны других компаний». Заявление Pokémon Company намекает на то, что это может измениться, если компания найдет, как разработчик Palworld нарушил ее авторские права, но придется дождаться результатов расследования.

Полный текст заявления:

Мы получили много запросов по поводу игры другой компании, выпущенной в январе 2024 года. Мы не предоставляли разрешения на использование интеллектуальной собственности или активов Pokémon в этой игре. Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры по любым действиям, нарушающим права интеллектуальной собственности, связанные с покемонами. Мы будем продолжать питать и развивать каждого покемона и их вселенную, а также работать над тем, чтобы объединить мир с помощью покемонов.

Palworld вышла 18 января — это игра в открытом мире с монстрами, похожими на покемонов. Игра привлекла много внимания с момента выхода, и, по словам ее разработчика, компании Pocket Pair, она разошлась тиражом 8 млн копий только у Steam за 6 дней.

Игра ежедневно обновляет рекорд по самому высокому пиковому онлайну (более 2 млн игроков одновременно), уступая по этому показателю только PUBG, однако отставание уже не кажется таким уж большим. А новости о потенциальном суде против Pokémon Company и Nintendo (которая является издателем игр о покемонах) может только добавить хайпу для и так обсуждаемой игры 2024 года.

Pokémon Company ищет, как именно Palworld нарушает ее права интеллектуальной собственности, чтобы подать в суд на разработчиков «покемонов с оружием»

Pocketpair добавит в Palworld рейды с боссами, PvP и кроссплатформенность. Но пока будет бороться с багами

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