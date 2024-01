Pokémon Company ищет, как именно Palworld нарушает ее права интеллектуальной собственности, чтобы подать в суд на разработчиков «покемонов с оружием»

Pokémon Company хорошо понимает, что Palworld вызывает множество сравнений с ее интеллектуальной собственностью. Хотя компания прямо не назвала Palworld, она заявила, что собирается расследовать «выпущенную в январе 2024 года» игру, и «предпримет соответствующие меры по любым действиям, нарушающим права интеллектуальной собственности, связанные с покемонами». Она также четко заявила, что «не предоставляла никакого разрешения на использование интеллектуальной собственности или активов покемонов в этой игре».

Pocket Pair ранее заявляли, что их игра больше похожа на Ark Survival Evolved и Valheim, чем на Pokémon, передает Engadget. Генеральный директор компании Такуро Мизобе ранее говорил, что Palworld «прошла все юридические проверки» и что против нее «не было принято никаких мер со стороны других компаний». Заявление Pokémon Company намекает на то, что это может измениться, если компания найдет, как разработчик Palworld нарушил ее авторские права, но придется дождаться результатов расследования.

Palworld вышла 18 января — это игра в открытом мире с монстрами, похожими на покемонов. Игра привлекла много внимания с момента выхода, и, по словам ее разработчика, компании Pocket Pair, она разошлась тиражом 8 млн копий только у Steam за 6 дней.

