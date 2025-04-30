Новости Устройства 30.04.2025 в 15:06 comment views icon

Nintendo зарабатывает всего $4 с каждой проданной Switch 2, — инсайдер

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Nintendo зарабатывает всего $4 с каждой проданной Switch 2, — инсайдер

Nintendo может зарабатывать с каждой проданной Switch 2 лишь по $4, хотя сама консоль стоит $450.

Автор контента Nintendo Prime ссылается на информацию от компании Double Jump Games, которая продает новые устройства в США. По их словам, затраты на производство почти полностью покрывают стоимость, по которой компания отдает устройство розничным сетям.

«Double Jump Games, которая продает 9 устройств Switch 2, заметила, что Nintendo практически ничего не зарабатывает в США на каждом проданном устройстве. Они зарабатывают $4 на каждом проданном устройстве, расходы Nintendo практически соответствуют тому, сколько стоит ее существование здесь», — пишет инсайдер в X (Twitter).

Если это правда — ситуация вполне типичная для индустрии. Со временем аппаратное обеспечение станет дешевле в производстве, а Switch 2 будут более прибыльными. Да и позже возрастет база игроков.

Напомним, полноценную презентацию Switch 2 провели 2 апреля 2025 года. Ценник в $450 вызывает споры среди фанатов. А еще большее возмущение собрала заоблачная цена отдельных игр — $80. Несмотря на это, если верить слухам, Nintendo не зарабатывает на консолях почти ничего — и сосредоточена на долгосрочной прибыли от продажи игр и сервисов.

Nintendo пока не подтвердила эту информацию официально. А пока это лишь слухи, поэтому воспринимать все стоит со здоровой долей скепсиса.

Геймер занял очередь за Switch 2 за два месяца до релиза — он живет под магазином Nintendo

Источник: Tech4Gamers


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