Nintendo зарабатывает всего $4 с каждой проданной Switch 2, — инсайдер

Nintendo может зарабатывать с каждой проданной Switch 2 лишь по $4, хотя сама консоль стоит $450.

Автор контента Nintendo Prime ссылается на информацию от компании Double Jump Games, которая продает новые устройства в США. По их словам, затраты на производство почти полностью покрывают стоимость, по которой компания отдает устройство розничным сетям.

Если это правда — ситуация вполне типичная для индустрии. Со временем аппаратное обеспечение станет дешевле в производстве, а Switch 2 будут более прибыльными. Да и позже возрастет база игроков.

Double Jump Games, who is getting 9 Switch 2 Units to sell, noticed in the order that Nintendo is basically making nothing in the US per unit. They make $4 per unit sold, Nintendo’s costs basically match what it costs to be here.

So next to no profit margin.

— Nintendo Prime (@NintyPrime) April 28, 2025