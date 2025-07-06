Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

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На китайском авторынке уже не просто жарко, там бушует настоящая электромобильная гроза. Новые модели сыплются, как из автомата, а конкуренция — почти как в TikTok за внимание. Китайский производитель электромобилей Nio расширил линейку и предложил новый полноразмерный кроссовер в рамках своего бренда Onvo, ориентированного на массовый рынок. Этот бренд был создан только в мае 2024 года, а эта новинка — уже вторая его модель. Первым был более компактный кроссовер Onvo L60.

Новый Onvo L90 — это шестиместный полноразмерный электрический кроссовер с относительно доступной ценой. Он имеет длину 5145 мм, ширину 1998 мм, высоту 1766 мм, а колесная база составляет 3110 мм. Так что с внутренним пространством и комфортом проблем быть не должно. Для сравнения, габариты новинки немного меньше Mercedes-Benz GLS X167: он на 64 мм короче, на 42 мм шире и на 57 мм ниже. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесными дисками.

Электромобиль основан на 900-вольтовой архитектуре. Базовая версия Onvo L90 имеет задний привод и один электромотор мощностью 340 кВт (456 л.с.). Производитель также подготовил полноприводную версию, которая имеет уже два электромотора. Суммарно они обеспечивают мощность 440 кВт (590 л.с.). Обе версии получили аккумулятор емкостью 85 кВт-ч, обеспечивающий пробег от 570 до 605 км по циклу CLTC. Интересной особенностью этой модели является поддержка горячей замены батареи.

В интерьере доступен большой дисплей, холодильник и монитор на потолке для пассажиров второго ряда. Каждое из сидений Onvo L90 имеет электрорегулировку.

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Nio начнет продажи нового электрического кроссовера Onvo L90 с 10 июля. По словам соучредителя и генерального директора Nio Уильяма Ли, цена базовой версии в Китае будет начинаться с отметки ниже 300 тыс. юаней (до $41870). Полноприводная версия будет стоить дороже. Точную цену он не назвал, стоит ожидать уровня 350 тыс. юаней ($48850). Кроме того компания планирует впоследствии выпустить более дешевую 5-местную модификацию, которая получит название Onvo L80. Детали о ней расскажут позже.

Хотя цена до $41870 для 6-местного полноразмерного кроссовера с большим запасом хода выглядит привлекательно, новый Onvo L90 выходит на переполненный китайский рынок. Здесь уже есть немало конкурентов, таких как Deepal S09 (от $33480), GAC Hyptec HL (от $37650), Aito M7 (от $34860), Lynk & Co 900 (от $43235) и др.

Источник: carnewschina

Раздел Авто выходит при поддержке ?

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