Nissan IMx — концепт электрического кроссовера с запасом хода 600 км и полностью автономной системой вождения ProPILOT

Как и ожидалось, японский автопроизводитель Nissan сегодня анонсировал свой первый электрический кроссовер Nissan IMx. К сожалению, речь пока идет только о концепте, а не о серийной модели, тем не менее его основные характеристики — полная автономность и запас хода более 600 км, впечатляют уже сейчас.

Концепт Nissan IMx построен на новой электромобильной платформе производителя, подразумевающей абсолютно ровный пол и низкий центр тяжести, который обеспечивает нетипичную для обычных кроссоверов управляемость. Электромобиль приводится в движение двумя электродвигателями, расположенными над каждой из осей. Суммарная мощность двигательной установки составляет 320 кВт, а крутящий момент — 700 Нм. Емкость батареи производитель не озвучивает, однако отмечает, что это модернизированный вариант с увеличенной плотностью заряда, что позволяет электромобилю проехать более 600 км на одном заряде (по японскому циклу измерения JC08).

Следующая версия системы ProPILOT предложит полностью автономное вождение — после активации беспилотного режима, система убирает рулевое колесо внутрь приборной панели и откидывает все сиденья, предоставляя водителю и пассажирам больше пространства в салоне. А встроенный искусственный интеллект даст водителю возможность управлять панелью приборов изменением направления взгляда и жестами рук, а интуитивно понятный интерфейс позволит сократить количество физических элементов управления и переключателей.

Вдобавок ко всему прочему, если электромобиль не нужен хозяину (наример, во время рабочего дня, отпуска или командировки), то он сможет самостоятельно припарковать себя на специальной парковке и подключиться к местной электросети, став для нее виртуальной электростанцией в режимах vehicle-to-home (V2H) и vehicle-to-building (V2B).

В дизайне Nissan IMx сочетаются фирменный стиль производителя, экологичность и традиционная японская стилистика. В частности, распашные двери построены на концепции открытого пространства японского дома, а детали экстерьера и интерьера напоминают о других традиционных японских принципах. По словам дизайнеров, получившийся экстерьер обеспечивает ощущение безопасности, а интерьер создает вокруг водителя атмосферу, способствующую его концентрации на управлении автомобилем.

Сроки появления серийной версии Nissan IMx пока не озвучиваются, однако сомневаться в том, что компания выпустит на рынок электрокроссовер на его основе в ближашие годы, не приходится.

Источник: Nissan