Nissan показал, как роботы вытачивают макет нового электрокроссовера на основе хэтчбека Leaf 2018 [видео]

Токийское автошоу откроет двери первым посетителям уже в конце текущей недели, но отдельные автопроизводители продолжают публиковать тизеры будущих новинок. После короткого видео об электрокроссовере на платформе хэтчбека Leaf 2018, японский Nissan показал, как роботы «вытачивают» полноразмерный макет будущей модели из прямоугольной заготовки.

На основе этого видео будущий электрокроссовер можно рассмотреть намного подробнее, чем в случае с нарисованным силуэтом первого тизера. Несмотря на то, что официально выставка стартует 27 ноября, новинку Nissan представит уже завтра, 25 октября, в первый пресс-день Токийского автошоу.

Напомним, что с помощью данной модели Nissan хочет усилить свои позиции в сегменте электромобилей, где пока предлагает только хэтчбек Leaf. Основные конкуренты уже анонсировали выход кроссоверов (или покажут их на этой неделе, как Mitsubishi e-Evolution), так что ответ японской модели выглядит весьма логичным и своевременным.

По слухам, новинка получит тот же электродвигатель на 110 кВт и блок аккумуляторов на 40 кВтч от Nissan Leaf 2018, которые обеспечат запас хода порядка 240 км по циклу EPA. Также по имеющейся в данный момент информации по размерам новинка будет немного больше модели Nissan Qashqai и скорее всего получит название Terra, которое автопроизводитель повторно запатентовал в начале августа текущего года.

Источник: Nissan