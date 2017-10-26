Nissan испытала на улицах Токио полностью автономный Infiniti Q50 с системой ProPILOT следующего поколения, серийная версия которой появится в 2020 году

В рамках Токийского автошоу компания Nissan продемонстрировала автономный прототип на основе седана Infiniti Q50, оснащенного новым поколением системы ProPILOT.

Данная технология позволяет автомобилю самостоятельно двигаться по городским улицам и шоссе от момента ввода водителем адреса в навигационную систему и до момента прибытия в пункт назначения. Ожидается, что серийная версия данной технологии появится на дорогах общего пользования в Токио уже в 2020 году.

Искусственный интеллект прототипа использует 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров миллиметрового диапазона, 6 лазерных сканеров, а также карту с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени. Разработчики особо отмечают, что система обеспечивает плавное передвижение в городских условиях, включая проезд перекрестков и объезд внезапных препятствий на дорогах, создавая у пассажиров ощущение, что автомобилем управляет человек.

Отметим, что текущее поколение системы автономного вождения ProPILOT, способное на беспилотное управление автомобилем при движении по шоссе в рамках одной полосы устанавливается на недавно представленный электромобиль Nissan LEAF, а также модели Nissan Serena, X-Trail, Rogue, а в следующем году ее также получит кроссовер Nissan Qashqai.

Источник: Nissan