Nissan отзывает 450 тыс. авто из-за риска отказа двигателя VC-Turbo — могут остановиться прямо на ходу

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Смелые инженерные эксперименты — вещь благородная. Но иногда они имеют неприятные последствия. Nissan испытала это на собственном опыте. И теперь почти полмиллиона автомобилей с технологией переменной степени сжатия VC-Turbo отзывают из-за угрозы отказа двигателя.

Что за проблема с VC-Turbo?

Идея двигателя Nissan VC-Turbo звучала амбициозно. В нем используется система изменения степени сжатия, позволяющая одному и тому же двигателю работать как в мощном, так и в экономичном режиме. Изменение происходит на лету — в зависимости от потребностей.

На бумаге это выглядело как инженерное чудо. Но в реальности дебют этой технологии в Infiniti QX50 разочаровал: ни настоящей мощности, ни выдающейся экономии не произошло. А теперь появилась новая проблема, значительно более серьезная — возможный отказ двигателя.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила масштабный отзыв 443 899 автомобилей с VC-Turbo. В список попали:

Infiniti QX50 (2019-2022 гг.) — 84 536 авто

Infiniti QX55 (2022) — 5 124 авто

Nissan Altima (2019-2020) — 5 685 авто

Nissan Rogue (2021-2024) — 348 554 авто

Nissan обнаружила дефекты подшипников в двигателях VC-Turbo объемом 1.5 л (три цилиндра) и 2.0 л (четыре цилиндра). Из-за дефектов подшипников или вспомогательных компонентов может возникнуть серьезное повреждение двигателя. В худшем случае — полный его отказ во время движения, что несет угрозу аварии из-за потери тяги.

Но есть и хорошие новости: подшипники обычно не ломаются мгновенно. У водителей будет время заметить посторонние шумы или снижение мощности и вовремя обратиться в сервис.

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Владельцам автомобилей Nissan с двигателями VC-Turbo не стоит паниковать. Хотя отзыв и большой, но, по оценкам NHTSA, только 1,2% двигателей реально имеют дефект. Остальные — формально отзывают для проверки. Все работы в рамках кампании покрывает Nissan, и для владельца они будут бесплатными. Чтобы узнать, подпадает ли ваш автомобиль под отзыв, стоит зайти на сайт NHTSA и ввести VIN-код.

Словом, даже самые смелые технологии требуют тщательной проверки в реальной жизни. VC-Turbo имел потенциал стать прорывом, но пока вызывает в основном головную боль. Хорошо, что Nissan не замалчивает проблему и берет ответственность. Потому что в вопросах двигателя — лучше перестраховаться, чем ждать на дороге эвакуатор.

Источник: jalopnik

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