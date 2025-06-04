Nissan Leaf возвращается — как компактный кроссовер с лучшей автономностью и портом Tesla NACS

Nissan Leaf — одна из первых ласточек эры электромобильности — вскоре получит существенное обновление. Компания подготовила новую версию, попутно обновив платформу и даже кузов авто. Nissan Leaf третьего поколения превратился из хэтчбека в кроссовер и получил зарядный порт от Tesla. Рассмотрим подробнее.

Дизайн предыдущих версий Nissan Leaf был спорным и многими воспринимался как пример того, как не надо делать. Теперь об этом можно забыть. При разработке нового Leaf значительное внимание уделялось его аэродинамической эффективности, что является критическим фактором для максимального увеличения запаса хода электромобилей. Новая модель достигает впечатляющего коэффициента сопротивления (Cd) 0,26 для вариантов, предназначенных для США и Японии. Европейские версии с уникальным дизайном колес и зеркал заднего вида имеют еще более низкий Cd — 0,25.

Инженеры Nissan достигли этих показателей благодаря умным элементам дизайна, включая скрытые дверные ручки, активную решетку радиатора, которая закрывается на высоких скоростях, оптимизированный дизайн колес, плоский пол для плавного потока воздуха под автомобилем и элегантный силуэт фастбэка. По словам Nissan, даже панорамная стеклянная крыша является функциональным компонентом, который способствует повышению производительности. Она позволила конструкторам уменьшить высоту автомобиля на 12 мм в критических точках отвода воздуха, улучшив его скользкий профиль, одновременно сохранив достаточно места для головы внутри.

Визуально новинка больше похожа на нечто яйцевидное — типичный силуэт современного электрокроссовера. По размеру — примерно три четверти Tesla Model Y. Авто стоит на 19-дюймовых дисках, имеет панорамную крышу и… новый зарядный порт, который фанаты Leaf ждали годами. Ведь старые модели Leaf до сих пор были привязаны к архаичному стандарту CHAdeMO, что сильно ограничивало их зарядную инфраструктуру. И вот наконец Nissan решил «сломать шаблон» и установить порт Tesla (официально — NACS, который позволяет заряжаться на Supercharger’ах) сразу с завода — впервые для своих электромобилей.

Крыша оснащена новейшей электрохромной технологией, которая позволяет пассажирам регулировать прозрачность стекла одним нажатием кнопки. Тем самым контролируется количество света, попадающего в салон, и устраняется необходимость в традиционных солнцезащитных шторках, которые часто ограничивают пространство над головой на задних сиденьях. Дополнительное инфракрасное отражающее покрытие помогает уменьшить нагрев от солнца и энергопотребление системы климат-контроля.

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Новый Leaf основан на модульной платформе CMF-EV, которая уже используется в Ariya. Nissan обещает «значительное улучшение запаса хода» по сравнению с предыдущим поколением, что действительно актуально: нынешний Leaf SV Plus имеет максимум 340 км на одном заряде — на фоне современных конкурентов это уже выглядит довольно скромно. Новая платформа разработана специально для электромобилей и позволяет получить полностью ровный пол в салоне, в отличие от центрального тоннеля, который часто встречается в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

Официальный мировой запуск третьего поколения Nissan Leaf состоится позже в этом месяце. Тогда компания объявит подробные технические характеристики авто и цену новинки.

Идея превратить Leaf в кроссовер выглядит не только логичной, но и спасительной. Nissan в последнее время переживает не лучшие времена: продажи падают, а объединение с Хондой сорвалось. Новые модели, которые компания планирует представить в дополнение к Leaf — это попытка вернуться в игру.

Источник: The Verge