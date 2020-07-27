НКЦК СНБО сообщила об утечке данных из Cloudflare, представляющей угрозу нацбезопасности

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Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обнаружили в даркнете перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. В этом перечне адресов есть 45 записей с доменом «gov.ua» и более 6500 с доменом «ua», в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба СНБО.

Cloudflare известен в первую очередь своими сервисами CDN (Content Delivery Network, сеть доставки контента) для доставки и дистрибуции контента и распределенными DNS для обратных прокси-серверов веб-сайтов. Также Cloudflare оказывает сетевые услуги маскировки истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак. Именно их и раскрыла утечка.

Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: данные о части ресурсов являются устаревшими. Однако, другая часть остается актуальной, утверждают в СНБО. Всем основным субъектам кибербезопасности были разосланы соответствующие предупреждения об угрозе. Совместно с ними сотрудники НКЦК сейчас связываются с владельцами всех ресурсов, IP-адрес которых был скомпрометирован в результате утечки, чтобы уведомить их о проблеме.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адрес размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.

В Cloudflare, которая пару лет назад сообщала о крупной утечке данных, пока никак не прокомментировали заявление СНБО.

Только недавно сотрудники НКЦК СНБО зафиксировали новый тип DDOS-атак с использованием взломанных устройств «умного дома»

Источник: СНБО