Нова Пошта в 2023-м выросла до 27 050 отделений и почтоматов (+5 тыс.). План на 2024-й — еще 9000

«Нова Пошта» продолжает расти безумными темпами — в течение 2023 года лидер рынка логистики открыл в Украине еще почти 5000 отделений и почтоматов, в результате чего сеть выросла до 27 050 точек, что является достижением в военное время.

Актуальная сеть «Нової Пошти» в Украине

В 2023 году развитие сети отделений и почтоматов стало одним из приоритетных направлений для инвестиций – они составили 1,1 млрд грн. В течение года «Нова Пошта» открыла 2242 новых отделения и установила еще 1853 новых почтомата. Отдельным приоритетом стало развитие направления PUDO – пункт приема-выдачи посылок до 10 кг. Этот формат «Новая почта» начала тестировать еще в 2022 году и с тех пор достигла неплохих результатов: компания активно ищет партнеров среди магазинов, кафе, аптек, АЗС, чтобы размещать такие точки в их помещениях. Подобные отделения уже работают в сети БРСМ, Moyo, Delvi.

К началу 2024 года сеть «Новой Пошти» насчитывает 11460 отделений и 15590 почтоматов — в общей сложности уже упомянуто 27 050 точек.

Сейчас 60% всех почтоматов «Нової Пошти» работают внутри помещений и жилых комплексов, а доля уличных составляет 40%. В прошлом году компания увеличила покрытие сети на 20% — в настоящее время отделения и почтоматы работают более чем в 10 000 населенных пунктов по всей Украине. Самые высокие темпы развития сети — в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях.

Остается вспомнить, что в 2023 году «Новая почта» доставила рекордное количество отправлений — более 400 млн штук (на 10% превзойдя предыдущий рекорд довоенного 2021 года). 18 декабря 2023 года компания доставила более 2,01 млн отправлений, обновив предыдущий абсолютный рекорд в 1,96 млн отправлений в сутки, установленный 30 декабря 2022 года. Что касается финансовых показателей, на все вызовы за девять месяцев 2023 года нарастила выручка на 63% — до 25,7 млрд грн.

Что в планах на 2024 год

В планах «Нової Пошти» на этот год увеличить инвестиции в развитие сети до 1,9 млрд и открыть еще 9000 точек сервиса до конца 2024 года. Также первая скрипка одного из самых успешных украинских холдингов готовит обновленное мобильное приложение ЧП (предварительно запуск планируется этой зимой – в начале весны), максимальную автоматизацию процессов на отделениях и перезагрузку курьерской доставки с целью увеличения доли с нынешних 8%. Среди других приоритетов – дальнейшее расширение бизнеса за рубежом, развитие финтек NovaPay, а также собственных авиа и IT-компаний.