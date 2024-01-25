Платіжний застосунок NovaPay став доступний на iPhone

Платіжний застосунок NovaPay дістався iOS і вже доступний власникам iPhone та iPad для завантаження в App Store — на Android його реліз відбувся ще наприкінці 2023 року.

Суттєвих відмінностей між версіями NovaPay для iOS та Android немає. Якщо коротко описувати застосунок NovaPay — найближчою аналогією, мабуть, є monobank, заточений під сервіси «Нової Пошти» та потреби клієнтів. Реєстрація в NovaPay відбувається через застосунок «Дія» — після цього можна безоплатно оформити платіжну картку (рахунок ФОП теж можна відкрити), і користуватися усіма послугами.

Наразі через застосунок NovaPay доступні всі основні послуги, серед яких — грошові перекази по Україні (з картки до відділення Нової пошти готівкою або на картку іншого банку) та з-за кордону, зняття готівки без комісії (до 100 тис. грн), комунальні оплати та різні платежі (інтернет/ТБ, штрафи, податки, поповнення мобільного, і просто за реквізитами), інтернет-еквайринг для бізнесу, а також всі розрахунки на «Новій Пошті», включно з оформленням посилок в кредит.

Однією з переваг NovaPay є програма лояльності для відправлень Новою поштою з можливістю заощадити до 20% (на 6 посилок щомісяця). Картку NovaPay також можна додати в Google Wallet чи Apple Pay, щоб сплачувати телефоном чи годинником. Щоправда, карткою поки що неможливо розрахуватись за кордоном, платити на закордонних сайтах чи за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.

Судячи з окремих відгуків у соцмережах, застосунок NovaPay поки дещо сирий, але команда безперервно шліфує UI/UX та працює над функціональністю — з нетерпінням чекаємо на обіцяну раніше можливість швидко та зручно купувати облігації компанії.

Щодо NovaPay — це фінансова «дочка» великої родини NOVA, куди разом з іншими входить «Нова Пошта». За даними НБУ, компанія обіймає 35% українського ринку грошових переказів. Також NovaPay вже зараз обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу та активно розвиває власну мережу POS-терміналів, націлюючись на 10 тис. власних терміналів до 2025 року. Детальніше про актуальну структуру одного з найуспішніших українських холдингів розповідали тут.