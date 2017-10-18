«Нова пошта» добавила в мобильное приложение возможность регистрации и управления доставкой для ФЛП и интернет-магазинов

Компания «Нова пошта» представила новые возможности своего мобильного приложения для бизнес-клиентов. Теперь в приложении могут регистрироваться не только физические лица, но и бизнес-клиенты — ФЛП и интернет-магазины. Процедура регистрации подобна аналогичной для физических лиц, необходимо только указать код ЕГРПОУ.

В приложении теперь можно создавать экспресс-накладные от имени организации. Кроме того, «Нова пошта» предоставляет бизнесу еще одну возможность быстрее обслуживаться в отделении благодаря реестрам отправлений. В приложении реестр выглядит как папка с уникальным штрихкодом, в которой содержится список экспресс-накладных. Если раньше оператору в отделении «Нова пошта» нужно было сканировать каждую экспресс-накладную, то сейчас достаточно отсканировать только один штрихкод, и данные обо всех экспресс-накладных в списке быстро загрузятся в систему.

Для большего удобства также добавлена ​​опция переименования отправления. Ранее оно отображалось только в виде 14-значного номера экспресс-накладной. Теперь в мобильном приложении его можно назвать номером заказа, если отправитель — интернет-магазин, или никнеймом/словом («книга», «телефон» и т.п.), чтобы выделить посылку от других в списке.

Отметим, что доступ к мобильному приложению имеют клиенты, зарегистрированные в программе лояльности «Нова пошта» как организация. В компании работают над аналогичным функционалом для корпоративных клиентов, тем временем для них продолжает функционировать «Личный кабинет».

Напомним, что «Нова пошта» запустила мобильное приложение в 2013 году, с его помощью клиенты могут оплатить услуги доставки банковской картой, самостоятельно создавать экспресс-накладные, отслеживать и перенаправлять посылки, вызывать курьера, вычислять стоимость доставки и искать ближайшие отделения. По состоянию на октябрь 2017 года, приложение загрузили более 3 млн человек, из которых более 1 млн являются активными пользователями.

Источник: Нова пошта