«Нова пошта Глобал» запустила регулярные авиарейсы из/в США и Китая совместно с авиакомпаниями Lufthansa, LOT, МАУ и SkyUp





Украинский сервис «Нова пошта Глобал» запустил регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно, полеты будут выполняться несколько раз в неделю и доставлять как отправления, экспортируемые из Украины, так и в обратном направлении, т.е. покупки, которые украинцы осуществляют в интернет-магазинах этих стран. Совместно с партнерами уже запущены 6 регулярных рейсов — пять в/из США и один в/из Китая.

В частности, четыре рейса в направлении Варшава-Нью-Йорк-Варшава осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс Киев-Нью-Йорк-Киев — украинская авиакомпания МАУ. Еще один еженедельный рейс из/в Китай «Нова пошта Глобал» запустила в сотрудничестве с компанией SkyUp.

«Несмотря на карантин, количество заказов с каждым днем ​​увеличивается. Поэтому мы постоянно ищем новые и совершенствуем существующие способы быстрой доставки. Мы запустили регулярные рейсы с нашими постоянными партнерами Lufthansa, LOT и МАУ, а на прошлой неделе начали сотрудничество с украинской авиакомпанией SkyUp. Первый рейс этой авиакомпании уже доставил для наших клиентов 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы. И это лишь часть отправлений, которые «Нова пошта Глобал» еженедельно доставляет в Украину из Китая. Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 000 посылок весом более 38 тонн», — прокомментировал Юрий Беневитский, СЕО Нова пошта Глобал.

В первом квартале этого года количество заказов из США увеличилось в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такой рост обусловлен сотрудничеством с американским онлайн-магазином iHerb, которое началось год назад. Так, только за первый квартал 2020 года из этого магазина было доставлено 230 тыс. посылок общим весом 360 тонн.

Выросло также и количество доставок услуги NP Shopping — за 1 квартал 2020 года было доставлено 81 тыс. отправлений, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Клиенты компании начали не только больше заказывать из-за границы, но и отправлять за границу. Так, за первый квартал 2020 года объем экспортных отправлений физических лиц вырос на 12%, а отправки бизнес-клиентов увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 78% — это посылки и грузы, 12% — документы.

Напомним, что ранее Нова Пошта Глобал протестировала доставку посылок с AliExpress с помощью грузовика, рейс из Китая в Украину занял восемь дней, до этого также был протестирован способ доставки с помощью ЖД.

Источник: Нова пошта